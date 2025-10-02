Dove vedere Bologna-Friburgo in tv? Sky o Dazn, orario

Serata importante allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna, dove la squadra allenata da Vincenzo Italiano ospita i tedeschi del Friburgo, in occasione dell'esordio casalingo in Europa League di Orsolini e compagni. Metabolizzato il ko di Birmingham con l'Aston Villa, per gli emiliani è tempo di muovere subito la classifica, per non essere costretti a rincorrere tra dicembre e gennaio.