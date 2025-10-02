Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Bologna-Friburgo in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'esordio casalingo in Europa League della squadra di Italiano: le possibili scelte dei due allenatori

Serata importante allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna, dove la squadra allenata da Vincenzo Italiano ospita i tedeschi del Friburgo, in occasione dell'esordio casalingo in Europa League di Orsolini e compagni. Metabolizzato il ko di Birmingham con l'Aston Villa, per gli emiliani è tempo di muovere subito la classifica, per non essere costretti a rincorrere tra dicembre e gennaio.

Bologna-Friburgo, l'orario

Bologna-Friburgo si gioca oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 18:45 allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna.

Dove vedere Bologna-Friburgo in diretta tv

Bologna-Friburgo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio.

Bologna-Friburgo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, le cui applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'esordio casalingo del Bologna in Europa League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Italiano e Schuster

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Holm, Heggem, Casale, Miranda, Pobega, Ferguson, Fabbian, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Jung, Gunter; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. Allenatore: Schuster.

A disposizione: Muller, Huth, Lienhart, Ogbus, Scherhant, Dinkci, Matanovic, Holer, Makengo, Rosenfelder, Hofler, Suzuki.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

