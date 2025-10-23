Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in tv? Sky o Dazn, orario
Il programma della terza giornata di questa edizione dell'Europa League propone il confronto tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Viktoria Plzen di Martin Hysky. Giallorossi reduci dal ko di misura con l'Inter in campionato e dalla sconfitta contro il Lille in campo internazionale, arrivata anche a causa dei tre clamorosi errori dal dischetto. I cechi, invece, sono al quarto posto in patria, a -8 dalla capolista Sparta Praga dopo 12 partite disputate.
Roma-Viktoria Plzen, l'orario
Roma-Viktoria Plzen si giocherà oggi, giovedì 23 ottobre, alle ore 21 allo stadio Olimpico.
Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in diretta tv
Roma-Viktoria Plzen sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.
Roma-Viktoria Plzen, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Come di consueto, potrete seguire la partita della Roma in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le porbabili formazioni di Gasperini e Hysky
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, Zelezny, Rensch, N'Dicka, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Cristante, Pellegrini, Pisilli, Ferguson, Soulé, Bailey.
Indisponibili: Vasquez, Baldanzi, Angelino. Squalificati: -. Diffidati: -.
VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Jedlicka; Dweh, Jemelka, Paluska, Havel; Souaré, Cerv; Memic, Visinsky, Ladra; Durosinmi. Allenatore: Hysky.
A disposizione: Tvrdon, Wiegele, Spacil, Markovic, Zeljkovic, Adu, Bello, Kabongo.
Indisponibili: Hejda, Vydra, Valenta, Panos. Squalificati: Doski. Diffidati: -.
