Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in tv? Sky o Dazn, orario

Il programma della terza giornata di questa edizione dell'Europa League propone il confronto tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Viktoria Plzen di Martin Hysky. Giallorossi reduci dal ko di misura con l'Inter in campionato e dalla sconfitta contro il Lille in campo internazionale, arrivata anche a causa dei tre clamorosi errori dal dischetto . I cechi, invece, sono al quarto posto in patria, a -8 dalla capolista Sparta Praga dopo 12 partite disputate.

Roma-Viktoria Plzen, l'orario

Roma-Viktoria Plzen si giocherà oggi, giovedì 23 ottobre, alle ore 21 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in diretta tv

Roma-Viktoria Plzen sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Roma-Viktoria Plzen, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Come di consueto, potrete seguire la partita della Roma in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.