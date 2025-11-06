Dove vedere Bologna-Brann in tv? Sky o Dazn, orario
Il Bologna di Vincenzo Italiano si rituffa in Europa League per affrontare al "Dall'Ara" i norvegesi del Brann, in occasione della quarta giornata di Europa League. Entra nel vivo la fase campionato, con gli emiliani chiamati ad ottenere l'intera posta in palio per consolidare il proprio piazzamento nelle prime 24. Peraltro, un successo significherebbe superare in classifica proprio la squadra di Alexandersson, attualmente a quota 6.
Bologna-Brann, l'orario
Allo stadio "Renato Dall'Ara", Bologna e Brann si affronteranno a partire dalle ore 21.
Dove vedere Bologna-Brann in diretta tv
Bologna-Brann sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.
Bologna-Brann, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Bologna in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano e Alexandersson
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Skorupski, Pessina, Holm, Casale, Lucumi, Miranda, Pobega, Odgaard, Orsolini, Castro, Cambiaghi.
Indisponibili: Freuler. Squalificati: -. Diffidati: -.
BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Helland, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson; Mathisen, Finne, M. Haaland. Allenatore: Alexandersson.
A disposizione: Bramel, Knudsen, Larsen, Hansen, N. Castro, Soltvedt, Pedersen, Sande, Laegreid, Remmem.
Indisponibili: N. Holm, Magnusson, Wassberg, Myhre, Torsvik, Opsahi. Squalificati: -. Diffidati: -.
Il Bologna di Vincenzo Italiano si rituffa in Europa League per affrontare al "Dall'Ara" i norvegesi del Brann, in occasione della quarta giornata di Europa League. Entra nel vivo la fase campionato, con gli emiliani chiamati ad ottenere l'intera posta in palio per consolidare il proprio piazzamento nelle prime 24. Peraltro, un successo significherebbe superare in classifica proprio la squadra di Alexandersson, attualmente a quota 6.
Bologna-Brann, l'orario
Allo stadio "Renato Dall'Ara", Bologna e Brann si affronteranno a partire dalle ore 21.
Dove vedere Bologna-Brann in diretta tv
Bologna-Brann sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.
Bologna-Brann, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Bologna in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.