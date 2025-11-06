Dove vedere Bologna-Brann in tv? Sky o Dazn, orario

Bologna-Brann, l'orario

Allo stadio "Renato Dall'Ara", Bologna e Brann si affronteranno a partire dalle ore 21.

Dove vedere Bologna-Brann in diretta tv

Bologna-Brann sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Bologna-Brann, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Bologna in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.