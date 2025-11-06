Europa League, il Midtjylland batte anche il Celtic e resta a punteggio pieno

'Danish Dynamite', Midtjylland a punteggio pieno

Quattro su quattro per i danesi del Midtjylland. L'ex squadra del laziale Isaksen continua la sua irresistibile marcia, travolgendo anche il Celtic, prossimo rivale della Roma, e confermandosi in vetta alla classifica generale a punteggio pieno. Partita decisa già nel primo tempo, chiuso sul 3-0 con le reti dell'ex di Spezia, Sassuolo e Bologna, Erlic, di Gogorza e del solito Franculino. Nel finale il punto della bandiera per gli scozzesi.

Vittorie esterne per Friburgo e Celta

Negli altri match, successi esterni per il Friburgo, che passa in rimonta in casa del Nizza con a segno anche l'ex azzurro Grifo, e per il Celta, che trascinato da Duran passeggia a Zagabria con la Dinamo. Vincono anche il Basilea, 3-1 allo Steaua, il Panathinaikos, 1-0 in Svezia sul Malmo, il Salisburgo, 2-0 sugli Eagles, e la Stella Rossa, 1-0 sul Lille. Pari tra Sturm Graz e Nottingham e tra Utrecht e Porto.

