Europa League, il Midtjylland batte anche il Celtic e resta a punteggio pieno
Quarto turno della fase campionato di Europa League aperto dalle prime nove partite in programma, con il sorprendente Midtjylland che si conferma inarrestabile, conquistando l'ennesima vittoria e restando a punteggio pieno, primo in classifica da solo in attesa dei match serali.
'Danish Dynamite', Midtjylland a punteggio pieno
Quattro su quattro per i danesi del Midtjylland. L'ex squadra del laziale Isaksen continua la sua irresistibile marcia, travolgendo anche il Celtic, prossimo rivale della Roma, e confermandosi in vetta alla classifica generale a punteggio pieno. Partita decisa già nel primo tempo, chiuso sul 3-0 con le reti dell'ex di Spezia, Sassuolo e Bologna, Erlic, di Gogorza e del solito Franculino. Nel finale il punto della bandiera per gli scozzesi.
Midtjylland-Celtic 3-1: cronaca, tabellino e statistiche
Vittorie esterne per Friburgo e Celta
Negli altri match, successi esterni per il Friburgo, che passa in rimonta in casa del Nizza con a segno anche l'ex azzurro Grifo, e per il Celta, che trascinato da Duran passeggia a Zagabria con la Dinamo. Vincono anche il Basilea, 3-1 allo Steaua, il Panathinaikos, 1-0 in Svezia sul Malmo, il Salisburgo, 2-0 sugli Eagles, e la Stella Rossa, 1-0 sul Lille. Pari tra Sturm Graz e Nottingham e tra Utrecht e Porto.
Europa League, tutti i tabellini