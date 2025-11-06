Bologna, il cuore non basta: lotta in dieci, ma non va oltre lo 0-0 con il Brann

Bologna-Brann, tabellino e statistiche

Rosso per Lykogiannis, Bologna in dieci

Il Brann parte forte e mette in difficoltà il Bologna: al sesto minuto Mathisen ruba palla a Fabbian al limite dell'area e prova il destro: la sua conclusione finisce di poco sul fondo. I padroni di casa rispondono con una bella iniziativa di Bernardeschi, che mette una palla invitante al centro, sulla quale Fabbian non riesce ad arrivare. Al 26' i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Lykogiannis dopo uno scontro fortuito di gioco con Kornvig. Il Bologna, che sostituisce Fabbian con Miranda per riequilibrare la difesa, resiste alla pressione degli avversari e prova a rendersi pericoloso con Bernardeschi, che ad un minuto dall'intervallo sfiora il gol con un tiro che si perde di poco sul fondo.

Ferguson ad un passo dal gol

Nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, i padroni di casa spingono con convinzione, sospinti dai cori incessanti del Dall'Ara. Al 65' Ferguson ci prova dal limite: la sua conclusione si trasforma in un assist per Castro, che da sottomisura non riesce a girare. Passa un minuto e Cambiaghi ha una grande chance: Castro inventa per Cambiaghi, che calcia di prima e sfiora il palo. I norvegesi sembrano soffrire, ma al 69' Dragsnes ha una grande chance: conclusione ravvicinata, che si perde di poco sopra la traversa. Al 75' Italiano si gioca la carta Orsolini, in campo al posto di Bernardeschi. Dentro anche Odgaard per Cambiaghi e Dallinga per Castro, uscito tra gli applausi del pubblico.All'86' la migliore occasione della gara per i rossoblù: Orsolini si invola sulla destra e serve una palla all'indietro per Ferguson: tiro di prima intenzione e miracolo del portire del Brann; sulla ribattuta si avventa Odgaard, che calcia a botta sicuro: tiro ribattuto sopra la traversa. Sul corner svetta di testa Lucumi e trova la grande risposta del portiere Dyngeland. I padroni di casa sono protagonisti di un incredibile forcing finale, ma non riescono a trovare il guizzo per portare a casa la vittoria.