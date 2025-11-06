Pellegrini e il siparietto in tv sul futuro alla Roma: "Grazie che non me lo avete chiesto". E in studio reagiscono così

Pellegrini: "Siamo sulla strada giusta, vittoria importante per la classifica"

Parlando del match a Glasgow, Pellegrini ha commentato: "Era importante vincere oggi per recuperare un po' in classifica. L'abbiamo fatto e non era semplice. Era importante dare continuità a quello che stiamo facendo. Si può fare ancora meglio, ma siamo sulla strada giusta. Credo sia presto per fotografare il momento, va apprezzato il continuo miglioramento del gruppo: si vede a occhio nudo. L'obiettivo è continuare a migliorarci".

Pellegrini: "Contento da giocatore e tifoso che Gasperini sia l'allenatore della Roma"

Pellegrini ha poi aggiunto e concluso: "L'inizio con Gasp è stato un po' difficile per me, venivo dall'infortunio. Dal derby in poi ho ritrovato la possibilità di tornare a giocare, che era la cosa che mi mancava di più. Ma sono sincero, proprio dopo essere tornato a giocare a un certo punto sentivo come se non riuscissi a recuperare. Ora, invece, mi sento bene. Sono lucido e libero. Sono contento di questo dopo l'estate particolare, difficile mentalmente. Il mister è molto esigente, ma con noi sa quale sono le corde giuste da toccare. Sono contento da giocatore e da tifoso che sia lui l'allenatore della Roma. Stiamo cercando di comunicare molto tra noi. Dovbyk? Ha fatto un paio di smarcamenti che qualche tempo fa non avrebbe fatto. Sono piccoli miglioramenti, anche di reparto: se lui fa un certo movimento io posso servirgli il pallone in un certo modo. Stiamo cercando di capirci. In campo ci sono pochi secondi per decidere. Ci stiamo lavorando e stiamo facendo molto meglio nelle ultime partite".