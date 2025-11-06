Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 6 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Rangers
Rangers
Roma
Roma
21:00
Europa LEAGUE - 06.11.2025
Ibrox Stadium

TabellinoCalendarioClassifiche
Rangers
21:00
Roma

Rangers-Roma diretta: segui la partita di Europa League oggi LIVE

La squadra di Gasperini in trasferta a Glasgow per la quarta giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale
4 min
TagsEuropa LeagueRangersRoma
Aggiorna

Trasferta a Glasgow per la Roma, sfida valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League. La squadra di Gasperini affronta i Rangers per provare a tornare a vincere anche in Europa dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Viktoria Plzen. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

20:00

Tifosi giallorossi in trasferta: 1500 a Ibrox

La squadra di Gasperini potrà contare su un grande seguito per la partita contro i Rangers, nonostante la lunga trasferta: l'ennesima testimonianza della fedeltà del tifo giallorosso.

19:50

Rangers, la formazione ufficiale

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin, Meghoma; Moore, Gassama; Youssef. Allenatore: Rohl.

19:47

La formazione ufficiale della Roma: Wesley in panchina

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

19:40

La Roma nel tempio dei Rangers

La squadra di Gasperini sfida i Rangers all’Ibrox Stadium, teatro di una delle più grandi tragedie del calcio europeo: il memoriale e il ricordo sempre vivo.

19:30

Come arriva la Roma alla sfida

La squadra di Gasperini arriva alla sfida contro i Rangers dopo la sconfitta nello scorso weekend a San Siro contro il Milan. Giallorossi che rimangono comunque al secondo posto in campionato, ora serve la svolta in Europa League, dove manca la vittoria dalla prima giornata contro il Nizza.

19:20

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Roma in trasferta a Glasgow per la quarta giornata della League Phase di Europa League: info e canali per guardare la partita in tv e in streaming.

19:15

Rangers-Roma, cresce l'attesa

Tutto pronto a Ibrox per la sfida tra Rangers e Roma, valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League: fischio d'inizio in programma alle 21.

Ibrox Stadium - Glasgow

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Rangers Roma
Unisciti alla community