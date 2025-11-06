Rangers-Roma diretta: segui la partita di Europa League oggi LIVE
Trasferta a Glasgow per la Roma, sfida valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League. La squadra di Gasperini affronta i Rangers per provare a tornare a vincere anche in Europa dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Viktoria Plzen. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
Tifosi giallorossi in trasferta: 1500 a Ibrox
La squadra di Gasperini potrà contare su un grande seguito per la partita contro i Rangers, nonostante la lunga trasferta: l'ennesima testimonianza della fedeltà del tifo giallorosso.
Rangers, la formazione ufficiale
RANGERS (3-4-2-1): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin, Meghoma; Moore, Gassama; Youssef. Allenatore: Rohl.
La formazione ufficiale della Roma: Wesley in panchina
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
La Roma nel tempio dei Rangers
La squadra di Gasperini sfida i Rangers all’Ibrox Stadium, teatro di una delle più grandi tragedie del calcio europeo: il memoriale e il ricordo sempre vivo.
Come arriva la Roma alla sfida
La squadra di Gasperini arriva alla sfida contro i Rangers dopo la sconfitta nello scorso weekend a San Siro contro il Milan. Giallorossi che rimangono comunque al secondo posto in campionato, ora serve la svolta in Europa League, dove manca la vittoria dalla prima giornata contro il Nizza.
Dove vedere la partita in tv e in streaming
Roma in trasferta a Glasgow per la quarta giornata della League Phase di Europa League: info e canali per guardare la partita in tv e in streaming.
Rangers-Roma, cresce l'attesa
Tutto pronto a Ibrox per la sfida tra Rangers e Roma, valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League: fischio d'inizio in programma alle 21.