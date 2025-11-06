Dove vedere Rangers-Roma in tv? Sky o Dazn, orario

Trasferta scozzese per la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata oggi a Glasgow contro i Rangers, in occasione della quarta giornata della League Phase di questa edizione della Uefa Europa League . Reduce dal ko di San Siro con il Milan, la formazione giallorossa vuole subito riscattarsi in campo internazionale, dove finora ha collezionato una vittoria e due sconfitte. I padroni di casa, invece, chiudono attualmente la classifica della competizione, ancorati a quota zero.

Rangers-Roma, l'orario

Rangers-Roma andrà in scena oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 21 all'Ibrox Stadium di Glasgow.

Dove vedere Rangers-Roma in diretta tv

Rangers-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Rangers-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Roma in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.