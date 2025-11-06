Corriere dello Sport.it
giovedì 6 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Rangers-Roma in tv? Sky o Dazn, orario

Nuovo impegno in campo internazionale per la squadra di Gian Piero Gasperini, oggi protagonista a Glasgow: le probabili scelte di formazione
TagsEuropa LeagueRangersRoma

Trasferta scozzese per la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata oggi a Glasgow contro i Rangers, in occasione della quarta giornata della League Phase di questa edizione della Uefa Europa League. Reduce dal ko di San Siro con il Milan, la formazione giallorossa vuole subito riscattarsi in campo internazionale, dove finora ha collezionato una vittoria e due sconfitte. I padroni di casa, invece, chiudono attualmente la classifica della competizione, ancorati a quota zero.

Rangers-Roma, l'orario

Rangers-Roma andrà in scena oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 21 all'Ibrox Stadium di Glasgow.

Dove vedere Rangers-Roma in diretta tv

Rangers-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Rangers-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Roma in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Le probabili formazioni di Rohl e Gasperini

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Djiga, Cornelius, Souttar; Tavernier, Diomandé, Raskin, Rothwell; Moore, Danilo; Youssef. Allenatore: Rohl.

A disposizione: Kelly, Wright, Aarons, Fernandez, Meghoma, Barron, Aasgaard, Gassama, Rice, Antman, Miovski.

Indisponibili: Sterling. Squalificati: -. Diffidati: -.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Zelezny, Hermoso, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Koné, Pisilli, Romano, El Shaarawy.

Indisponibili: Vasquez, Baldanzi, Angelino, Ferguson, Dybala, Bailey. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Trasferta scozzese per la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata oggi a Glasgow contro i Rangers, in occasione della quarta giornata della League Phase di questa edizione della Uefa Europa League. Reduce dal ko di San Siro con il Milan, la formazione giallorossa vuole subito riscattarsi in campo internazionale, dove finora ha collezionato una vittoria e due sconfitte. I padroni di casa, invece, chiudono attualmente la classifica della competizione, ancorati a quota zero.

Rangers-Roma, l'orario

Rangers-Roma andrà in scena oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 21 all'Ibrox Stadium di Glasgow.

Dove vedere Rangers-Roma in diretta tv

Rangers-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Rangers-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Roma in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Europa League, la classificaMancini, la battuta su De Rossi
1
Dove vedere Rangers-Roma in tv? Sky o Dazn, orario
2
Le probabili formazioni di Rohl e Gasperini