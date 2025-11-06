Dove vedere Rangers-Roma in tv? Sky o Dazn, orario
Trasferta scozzese per la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata oggi a Glasgow contro i Rangers, in occasione della quarta giornata della League Phase di questa edizione della Uefa Europa League. Reduce dal ko di San Siro con il Milan, la formazione giallorossa vuole subito riscattarsi in campo internazionale, dove finora ha collezionato una vittoria e due sconfitte. I padroni di casa, invece, chiudono attualmente la classifica della competizione, ancorati a quota zero.
Rangers-Roma, l'orario
Rangers-Roma andrà in scena oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 21 all'Ibrox Stadium di Glasgow.
Dove vedere Rangers-Roma in diretta tv
Rangers-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
Rangers-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Roma in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Rohl e Gasperini
RANGERS (3-4-2-1): Butland; Djiga, Cornelius, Souttar; Tavernier, Diomandé, Raskin, Rothwell; Moore, Danilo; Youssef. Allenatore: Rohl.
A disposizione: Kelly, Wright, Aarons, Fernandez, Meghoma, Barron, Aasgaard, Gassama, Rice, Antman, Miovski.
Indisponibili: Sterling. Squalificati: -. Diffidati: -.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, De Marzi, Zelezny, Hermoso, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Koné, Pisilli, Romano, El Shaarawy.
Indisponibili: Vasquez, Baldanzi, Angelino, Ferguson, Dybala, Bailey. Squalificati: -. Diffidati: -.
