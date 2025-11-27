Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Roma-Midtjylland in tv? Sky o Dazn, orario

La squadra di Gasperini vuole il successo interno in Europa League: le possibili scelte dei due allenatori
TagsRomaEuropa LeagueMidtjylland

Nel fine settimana la Roma ha conquistato la vetta solitaria della classifica in Serie A, ma adesso l'obiettivo è quello di migliorare la situazione in Europa League, in cui la qualificazione  "è da conquistare". Parole di Gasperini. All'Olimpico, i giallorossi ospitano la capolista, il Midtjylland che in quattro partite europee ha ottenuto altrettante vittorie.

Roma-Midtjylland, l'orario

Il fischio d'inizio della sfida tra la Roma e il Midtjylland si affronteranno a partire dalle ore 18:45 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Midtjylland in diretta tv

Roma-Midtjylland sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Roma-Midtjylland, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Roma in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Le possibili formazioni di Gasperini e Tullberg

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini. 
A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Hermoso, Rensch, Tsimikas, Pisilli, Koné, El Shaarawy, Dybala, Bailey. 
Indisponibili: Dovbyk, Angeliño, Baldanzi. Squalificati: -. Diffidati: -   

MIDTJYLLAND (4-3-3): Olafsson; Erlic, Bech, Diao; Mbabu, Billing, Castillo, Simsir; Osorio, Franculino, Cho Gue-Sung. Allenatore: Tullberg.
A disposizione: Lossl, Ugboh, Lee, Paulinho, Bak, Dani Silva, Djabi, Bravo, Byskov, Gogorza, Junior Brumado, Etim.
Indisponibili: Ejeheri, Gabriel, Chilufya. Squalificati: -. Diffidati: Biling

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Nel fine settimana la Roma ha conquistato la vetta solitaria della classifica in Serie A, ma adesso l'obiettivo è quello di migliorare la situazione in Europa League, in cui la qualificazione  "è da conquistare". Parole di Gasperini. All'Olimpico, i giallorossi ospitano la capolista, il Midtjylland che in quattro partite europee ha ottenuto altrettante vittorie.

Roma-Midtjylland, l'orario

Il fischio d'inizio della sfida tra la Roma e il Midtjylland si affronteranno a partire dalle ore 18:45 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Midtjylland in diretta tv

Roma-Midtjylland sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Roma-Midtjylland, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Roma in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Le parole di GasperiniTornano Dybala e Bailey
1
Dove vedere Roma-Midtjylland in tv? Sky o Dazn, orario
2
Le possibili formazioni di Gasperini e Tullberg

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS