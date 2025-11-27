Dove vedere Roma-Midtjylland in tv? Sky o Dazn, orario
Nel fine settimana la Roma ha conquistato la vetta solitaria della classifica in Serie A, ma adesso l'obiettivo è quello di migliorare la situazione in Europa League, in cui la qualificazione "è da conquistare". Parole di Gasperini. All'Olimpico, i giallorossi ospitano la capolista, il Midtjylland che in quattro partite europee ha ottenuto altrettante vittorie.
Roma-Midtjylland, l'orario
Il fischio d'inizio della sfida tra la Roma e il Midtjylland si affronteranno a partire dalle ore 18:45 allo stadio Olimpico.
Dove vedere Roma-Midtjylland in diretta tv
Roma-Midtjylland sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
Roma-Midtjylland, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Roma in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili formazioni di Gasperini e Tullberg
ROMA (4-2-3-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Hermoso, Rensch, Tsimikas, Pisilli, Koné, El Shaarawy, Dybala, Bailey.
Indisponibili: Dovbyk, Angeliño, Baldanzi. Squalificati: -. Diffidati: -
MIDTJYLLAND (4-3-3): Olafsson; Erlic, Bech, Diao; Mbabu, Billing, Castillo, Simsir; Osorio, Franculino, Cho Gue-Sung. Allenatore: Tullberg.
A disposizione: Lossl, Ugboh, Lee, Paulinho, Bak, Dani Silva, Djabi, Bravo, Byskov, Gogorza, Junior Brumado, Etim.
Indisponibili: Ejeheri, Gabriel, Chilufya. Squalificati: -. Diffidati: Biling
