Dove vedere Bologna-Salisburgo in tv? Sky o Dazn, orario

Il Bologna di Vincenzo Italiano, dopo il netto successo per 3-0 di Udine, vuole dare una svolta alla propria classifica in Europa League . Reduce dal pareggio contro il Brann in campo europeo, i rossoblù ospitano il Salisburgo , che nelle quattro gare precedenti ha ottenuto tre sconfitte e una vittoria.

Bologna-Salisburgo, l'orario

Allo stadio "Renato Dall'Ara", Bologna e Salisburgo si affronteranno oggi, 27 novembre, a partire dalle ore 21:00.

Dove vedere Bologna-Salisburgo in diretta tv

Bologna-Salisburgo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

Bologna-Salisburgo, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Bologna in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.