Dove vedere Bologna-Salisburgo in tv? Sky o Dazn, orario
Il Bologna di Vincenzo Italiano, dopo il netto successo per 3-0 di Udine, vuole dare una svolta alla propria classifica in Europa League. Reduce dal pareggio contro il Brann in campo europeo, i rossoblù ospitano il Salisburgo, che nelle quattro gare precedenti ha ottenuto tre sconfitte e una vittoria.
Bologna-Salisburgo, l'orario
Allo stadio "Renato Dall'Ara", Bologna e Salisburgo si affronteranno oggi, 27 novembre, a partire dalle ore 21:00.
Dove vedere Bologna-Salisburgo in diretta tv
Bologna-Salisburgo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.
Bologna-Salisburgo, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Bologna in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano e Letsch
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Casale, Vitik, Moro, Fabbian, Castro, Bernardeschi.
Indisponibili: Skorupski, Freuler, Cambiaghi, Rowe.Squalificati: Lykogiannis. Diffidati: -.
SALISBURGO (4-3-3): Schlager; Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic; Kitano, Diabaté, Kjaergaard; Baidoo, Vertessen, Bischoff. Allenatore: Letsch.
A disposizione: Hamzic, Gadou, Kratzig, Bidstrup, Aguilar, Kounfolo Yeo, Alajbegovic, Ratkov, Trummer.
Indisponibili: Kawamura, Gourna-Douath, Mellberg, Onisiwo, Zawieschitzky. Squalificati: -. Diffidati: -
Il Bologna di Vincenzo Italiano, dopo il netto successo per 3-0 di Udine, vuole dare una svolta alla propria classifica in Europa League. Reduce dal pareggio contro il Brann in campo europeo, i rossoblù ospitano il Salisburgo, che nelle quattro gare precedenti ha ottenuto tre sconfitte e una vittoria.
Bologna-Salisburgo, l'orario
Allo stadio "Renato Dall'Ara", Bologna e Salisburgo si affronteranno oggi, 27 novembre, a partire dalle ore 21:00.
Dove vedere Bologna-Salisburgo in diretta tv
Bologna-Salisburgo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.
Bologna-Salisburgo, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Bologna in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.