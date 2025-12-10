Gasperini: “Ferguson? Non ci sono antipatie, ci sono le prestazioni: deve fare meglio. La Roma non è stanca”
Due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari, la Roma è chiamata al riscatto. Dopo quella a Ibrox contro i Rangers, seconda trasferta stagionale in Scozia per la sfida contro il Celtic. La squadra di Gasperini ha rialzato la testa nella classifica dell'Europa League dopo le due vittorie consecutive contro Rangers e Midtjylland. Un posto tra le prime otto oraè più che fattibile per i giallorossi, ma serve un risultato importante contro il Celtic. Gasperini nella conferenza della vigilia ha parlato della questione Ferguson: "Non ci sono antipatie e simpatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ha avuto tante opportunità. Lo vogliamo aspettare? Certo che lo vogliamo fare. Deve fare meglio, non tanto dal punto di vista tecnico ma anche umano. Hermoso, per esempio, è una colonna anche nello spogliatoio, non solo per quello che esprime in campo. Mi auguro che sia così anche per lui: è stato fermo un anno, spero che possa esprimersi al meglio da qui in avanti".
La conferenza di Gasperini: "Dybala ha avuto un'influenza. Sul Celtic..."
Poi sulla stanchezza dei giocatori: "Dipende quale tipo di stanchezza si intende. Se si intende stanchezza fisica no, anche per i parametri che ci sono. Però sicuramente l’espressione delle partite ultimamente è stata meno efficace delle altre volte. Faccio fatica a intuire qual è il tipo di stanchezza se si gioca dopo 4 giorni. Poi ci sono altri tipi di stanchezza, anche nervosa, magari legata ad altre situazioni. Sotto l’aspetto atletico questa è una squadra che corre per tutti i 90 minuti". L'allenatore dei giallorossi prosegue: "Dybala ha avuto un’influenza. Sono tanti mesi che si allena, tutti i giocatori sono in grado di giocare 90 minuti. Non siamo molto prolifici da tutto l’anno e quindi probabilmente è anche una nostra difficoltà strutturale, anche se a volte abbiamo fatto bene. In queste ultime due partite siamo stati sicuramente meno capaci di produrre situazioni pericolose. Questo non è mai un problema dei singoli ma di tutta la squadra". Infine sul Celtic: "Un’ottima squadra, ho visto la loro ultima gara. Giocare qui non è mai facile, lo stadio trasuda storia. Mi auguro che sia una bella partita tra due squadre che vogliono fare punti pesanti".