Gasperini: “Ferguson? Non ci sono antipatie, ci sono le prestazioni:  deve fare meglio. La Roma non è stanca”

Due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari , la Roma è chiamata al riscatto. Dopo quella a Ibrox contro i Rangers, seconda trasferta stagionale in Scozia per la sfida contro il Celtic . La squadra di Gasperini ha rialzato la testa nella classifica dell' Europa League dopo le due vittorie consecutive contro Rangers e Midtjylland. Un posto tra le prime otto oraè più che fattibile per i giallorossi, ma serve un risultato importante contro il Celtic. Gasperini nella conferenza della vigilia ha parlato della questione Ferguson : "Non ci sono antipatie e simpatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ha avuto tante opportunità. Lo vogliamo aspettare? Certo che lo vogliamo fare. Deve fare meglio, non tanto dal punto di vista tecnico ma anche umano. Hermoso , per esempio, è una colonna anche nello spogliatoio, non solo per quello che esprime in campo. Mi auguro che sia così anche per lui: è stato fermo un anno, spero che possa esprimersi al meglio da qui in avanti".

La conferenza di Gasperini: "Dybala ha avuto un'influenza. Sul Celtic..."

Poi sulla stanchezza dei giocatori: "Dipende quale tipo di stanchezza si intende. Se si intende stanchezza fisica no, anche per i parametri che ci sono. Però sicuramente l’espressione delle partite ultimamente è stata meno efficace delle altre volte. Faccio fatica a intuire qual è il tipo di stanchezza se si gioca dopo 4 giorni. Poi ci sono altri tipi di stanchezza, anche nervosa, magari legata ad altre situazioni. Sotto l’aspetto atletico questa è una squadra che corre per tutti i 90 minuti". L'allenatore dei giallorossi prosegue: "Dybala ha avuto un’influenza. Sono tanti mesi che si allena, tutti i giocatori sono in grado di giocare 90 minuti. Non siamo molto prolifici da tutto l’anno e quindi probabilmente è anche una nostra difficoltà strutturale, anche se a volte abbiamo fatto bene. In queste ultime due partite siamo stati sicuramente meno capaci di produrre situazioni pericolose. Questo non è mai un problema dei singoli ma di tutta la squadra". Infine sul Celtic: "Un’ottima squadra, ho visto la loro ultima gara. Giocare qui non è mai facile, lo stadio trasuda storia. Mi auguro che sia una bella partita tra due squadre che vogliono fare punti pesanti".