Dove vedere Celtic-Roma in tv? Sky o Dazn, orario

Una volta archiviata la sconfitta di Cagliari, la Roma di Gian Piero Gasperini si rituffa in Europa League per affrontare gli scozzesi del Celtic, allenati da Wilfried Nancy. Giallorossi alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campo internazionale, dopo quelle arrivate contro Rangers e Midtjylland. 9 punti all'attivo in classifica per Dybala e compagni, che vogliono blindare il piazzamento playoff e puntare ad entrare tra le prime otto. I biancoverdi, invece, sono attualmente a quota 7.