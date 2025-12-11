Dove vedere Celtic-Roma in tv? Sky o Dazn, orario
Una volta archiviata la sconfitta di Cagliari, la Roma di Gian Piero Gasperini si rituffa in Europa League per affrontare gli scozzesi del Celtic, allenati da Wilfried Nancy. Giallorossi alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campo internazionale, dopo quelle arrivate contro Rangers e Midtjylland. 9 punti all'attivo in classifica per Dybala e compagni, che vogliono blindare il piazzamento playoff e puntare ad entrare tra le prime otto. I biancoverdi, invece, sono attualmente a quota 7.
Celtic-Roma, l'orario
Celtic-Roma si giocherà oggi, giovedì 11 dicembre, alle ore 21 al "Celtic Park" di Glasgow.
Dove vedere Celtic-Roma in diretta tv
Celtic-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.
Europa League, dove vedere Celtic-Roma in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Roma in Europa League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Nancy e Gasperini
CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Tierney, Trusty, Scales; McCowan, McGregor, Engels, Tounekti; Nygren, Iheanacho, Yang Hyun--Jun. Allenatore: Nancy.
A disposizione: Doohan, Sinislao, Donovan, Murray, Hale, Hatate, Ralston, Forrest, Isiguzo, Paulo Bernardo, Balikwisha, Kenny, Maeda.
Indisponibili: Carter Vickers, Saracchi, Johnston, Jota, Inamura, Pusey. Squalificati: -. Diffidati: -.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Koné, El Aynaoui, Ferguson, Bailey, El Shaarawy.
Indisponibili: Dovbyk, Baldanzi. Squalificati: -. Diffidati: -.
Una volta archiviata la sconfitta di Cagliari, la Roma di Gian Piero Gasperini si rituffa in Europa League per affrontare gli scozzesi del Celtic, allenati da Wilfried Nancy. Giallorossi alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campo internazionale, dopo quelle arrivate contro Rangers e Midtjylland. 9 punti all'attivo in classifica per Dybala e compagni, che vogliono blindare il piazzamento playoff e puntare ad entrare tra le prime otto. I biancoverdi, invece, sono attualmente a quota 7.
Celtic-Roma, l'orario
Celtic-Roma si giocherà oggi, giovedì 11 dicembre, alle ore 21 al "Celtic Park" di Glasgow.
Dove vedere Celtic-Roma in diretta tv
Celtic-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.
Europa League, dove vedere Celtic-Roma in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Roma in Europa League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.