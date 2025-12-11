Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Dove vedere Celtic-Roma in tv? Sky o Dazn, orario

I giallorossi vanno a caccia della terza vittoria consecutiva in Europa League: le probabili scelte di Nancy e Gasperini
Europa League, Celtic, Roma

Una volta archiviata la sconfitta di Cagliari, la Roma di Gian Piero Gasperini si rituffa in Europa League per affrontare gli scozzesi del Celtic, allenati da Wilfried Nancy. Giallorossi alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campo internazionale, dopo quelle arrivate contro Rangers e Midtjylland. 9 punti all'attivo in classifica per Dybala e compagni, che vogliono blindare il piazzamento playoff e puntare ad entrare tra le prime otto. I biancoverdi, invece, sono attualmente a quota 7.

Celtic-Roma, l'orario

Celtic-Roma si giocherà oggi, giovedì 11 dicembre, alle ore 21 al "Celtic Park" di Glasgow.

Dove vedere Celtic-Roma in diretta tv

Celtic-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport.

Europa League, dove vedere Celtic-Roma in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Roma in Europa League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Nancy e Gasperini

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Tierney, Trusty, Scales; McCowan, McGregor, Engels, Tounekti; Nygren, Iheanacho, Yang Hyun--Jun. Allenatore: Nancy.

A disposizione: Doohan, Sinislao, Donovan, Murray, Hale, Hatate, Ralston, Forrest, Isiguzo, Paulo Bernardo, Balikwisha, Kenny, Maeda.

Indisponibili: Carter Vickers, Saracchi, Johnston, Jota, Inamura, Pusey. Squalificati: -. Diffidati: -.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Koné, El Aynaoui, Ferguson, Bailey, El Shaarawy.

Indisponibili: Dovbyk, Baldanzi. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

