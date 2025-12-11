Dove vedere Celta Vigo-Bologna in tv? Sky o Prime Video, orario
Dopo il pareggio con la Lazio in campionato, il Bologna torna in campo in Europa League. La squadra di Vincenzo Italiano vuole continuare a scalare la classifica, nella quale attualmente risiede al diciottesimo posto. Contro, il Celta Vigo, che domenica ha battuto per 2-0 il Real Madrid al Bernabeu.
Celta Vigo-Bologna, l'orario
Celta Vigo-Bologna andrà in scena oggi, giovedì 11 dicembre, alle ore 21 allo stadio Balaidos di Vigo.
Dove vedere Celta Vigo-Bologna in diretta tv
Celta Vigo-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.
Celta Vigo-Bologna, dove vedere in streaming la partita di Champions League
Servizio streaming attivo, come di consueto, su Sky Go e Now. Una volta scaricate le omonime applicazioni mobili su Play Store e App Store, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento e accedere alla piattaforma attraverso un semplice login, per poi selezionare l'evento di riferimento. Potrete seguire la partita del Bologna in Europa League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Giraldez e Italiano
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Starfelt, Javi Rodriguez, Marcos Alonso; El Abdellaoui, Beltran, Moriba, Oscar; Zaragoza, Borja Iglesias, Swedberg. Allenatore: Giraldez
A disposizione: Villar, Manu Fernandez, Ristic, Sotelo, Hugo Alvarez, Lago, Carreira, Aspas, Damian Rodriguez, Jutglà, Roman, Javi Rueda
Indisponibili: Aidoo, Carlos Dominguze, Pablo Duran. Squalificati: - . Diffidati: Moriba, Swedberg.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Italiano.
A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 20 Zortea, 33 Miranda, Ferguson, Bernardeschi, Odgaard, Castro, Cambiaghi, Dominguez.
Indisponibili: Skorupski, Casale, Vitik, Freuler. Squalificati: -. Diffidati: -
