giovedì 11 dicembre 2025
Dove vedere Celta Vigo-Bologna in tv? Sky o Prime Video, orario

I rossoblù vogliono continuare a scalare la classifica di Europa League e conquistare la seconda vittoria consecutiva: le possibili scelte di Giraldez e Italiano
Dopo il pareggio con la Lazio in campionato, il Bologna torna in campo in Europa League. La squadra di Vincenzo Italiano vuole continuare a scalare la classifica, nella quale attualmente risiede al diciottesimo posto. Contro, il Celta Vigo, che domenica ha battuto per 2-0 il Real Madrid al Bernabeu.

Celta Vigo-Bologna, l'orario

Celta Vigo-Bologna andrà in scena oggi, giovedì 11 dicembre, alle ore 21 allo stadio Balaidos di Vigo.

Dove vedere Celta Vigo-Bologna in diretta tv

Celta Vigo-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Celta Vigo-Bologna, dove vedere in streaming la partita di Champions League

Servizio streaming attivo, come di consueto, su Sky Go e Now. Una volta scaricate le omonime applicazioni mobili su Play Store e App Store, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento e accedere alla piattaforma attraverso un semplice login, per poi selezionare l'evento di riferimento. Potrete seguire la partita del Bologna in Europa League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Giraldez e Italiano

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Starfelt, Javi Rodriguez, Marcos Alonso; El Abdellaoui, Beltran, Moriba, Oscar; Zaragoza, Borja Iglesias, Swedberg. Allenatore: Giraldez 
A disposizione: Villar, Manu Fernandez, Ristic, Sotelo, Hugo Alvarez, Lago, Carreira, Aspas, Damian Rodriguez, Jutglà, Roman, Javi Rueda 
Indisponibili: Aidoo, Carlos Dominguze, Pablo Duran. Squalificati: - . Diffidati: Moriba, Swedberg.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Italiano. 
A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 20 Zortea, 33 Miranda, Ferguson, Bernardeschi, Odgaard, Castro, Cambiaghi, Dominguez. 
Indisponibili: Skorupski, Casale, Vitik, Freuler. Squalificati: -. Diffidati: - 

