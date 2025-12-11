Bernardeschi show: doppietta e il Bologna vince in rimonta in trasferta contro il Celta Vigo

Gol di Zaragoza, Bologna al riposo in svantaggio

Parte forte il Bologna: cross dalla destra di Holm, Rowe non arriva sul pallone per questione di istanti e sul controcross, di Miranda, Castro riesce solo a sfiorare. Bernardeschi dimostra subito di essere in palla azionando Holm, fermato in uscita bassa da Radu. In maniera inattesa, al 17', i rossoblù si ritrovano a inseguire: Swedberg salta Lykogiannis e tocca all'indietro per Zaragoza, che appoggia di piatto in fondo alla rete. La reazione del Bologna è furiosa: Rowe e Moro vanno al tiro, poi lo stesso Rowe fallisce a tu per tu con Radu mettendo sul fondo e non approfittando di un liscio di Starfelt. Il monologo del Bologna prosegue con Castro, che stacca sul secondo palo, in solitudine, ma non trova lo specchio della porta. Poco dopo Ravaglia fa correre un brivido lungo la schiena dei numerosissimi tifosi emiliani al seguito salvandosi in extremis dal pressing di Swedberg dopo un retropassaggio di Holm. Prima dell'intervallo è illuminante il passaggio con cui Bernardeschi smarca Castro, murato da Radu.

Doppio Bernardeschi, il Bologna batte 2-1 il Celta Vigo

Si riparte e la musica non cambia. Il Bologna attacca, il Celta Vigo si difende con difficoltà crescente. Bernardeschi serve Pobega che segna, ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco dell'ex Fiorentina e Juve. Ma è lo stesso Pobega, al 62', a guadagnarsi un calcio di rigore rubando il tempo a Javi Rodriguez: fallo subito viso ta Petrescu, inizialmente non punito per una presunta posizione di offside dal suo assistente, smentito dal Var. Quattro minuti più tardi c'è Bernardeschi sul dischetto: Radu è spiazzato, ma il Bologna non si accontenta e va a vincerla. Al 74' Cambiaghi recupera palla nella metà campo avversaria e manda Bernardeschi in porta. Il tocco a superare l'ex portiere dell'Inter è una delizia per gli occhi. Il finale è pura battaglia agonistica. Il Bologna ne esce trionfante.