Dove vedere Bologna-Celtic in tv? Sky o Dazn, orario
Rituffarsi in Europa per ritrovare continuità e certezze. Questa la missione del Bologna di Vincenzo Italiano, che oggi ospita gli scozzesi del Celtic in occasione della settima giornata della fase campionato di Europa League. 11 punti all'attivo per gli emiliani, che hanno ancora la possibilità di arrivare tra le prime otto e saltare l'ostacolo playoff.
Bologna-Celtic, l'orario
Bologna-Celtic si disputerà oggi, giovedì 22 gennaio, alle ore 18:45 allo stadio "Renato Dall'Ara".
Dove vedere Bologna-Celtic in diretta tv
Bologna-Celtic sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
Bologna-Celtic, dove vederla in streaming
Serivzio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano e O'Neill
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano.
A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 2 Holm, 22 Lykogiannis, 4 Pobega, 7 Orsolini, 9 Castro, 28 Cambiaghi.
Indisponibili: Lucumi, Vitik, Bernardeschi; Freuler, Immobile, De Silvestri, Helland (fuori lista). Squalificati: -. Diffidati: Holm.
CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Ralston, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Nygren; Yang Hyun-Jun, Maeda, Tounekti. Allenatore: O’Neill.
A disposizione: Doohan, Sinisalo, Murray, Donovan, Bernardo, McCowan, Balikwisha, Kenn, Welsh, Forrest.
Indisponibili: Jota, Johnston, Iheanacho, Saracchi, Carter-Wickers. Squalificati: -. Diffidati: -.
Rituffarsi in Europa per ritrovare continuità e certezze. Questa la missione del Bologna di Vincenzo Italiano, che oggi ospita gli scozzesi del Celtic in occasione della settima giornata della fase campionato di Europa League. 11 punti all'attivo per gli emiliani, che hanno ancora la possibilità di arrivare tra le prime otto e saltare l'ostacolo playoff.
Bologna-Celtic, l'orario
Bologna-Celtic si disputerà oggi, giovedì 22 gennaio, alle ore 18:45 allo stadio "Renato Dall'Ara".
Dove vedere Bologna-Celtic in diretta tv
Bologna-Celtic sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
Bologna-Celtic, dove vederla in streaming
Serivzio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.