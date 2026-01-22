Dove vedere Bologna-Celtic in tv? Sky o Dazn, orario

Rituffarsi in Europa per ritrovare continuità e certezze. Questa la missione del Bologna di Vincenzo Italiano, che oggi ospita gli scozzesi del Celtic in occasione della settima giornata della fase campionato di Europa League . 11 punti all'attivo per gli emiliani, che hanno ancora la possibilità di arrivare tra le prime otto e saltare l'ostacolo playoff.

Bologna-Celtic, l'orario

Bologna-Celtic si disputerà oggi, giovedì 22 gennaio, alle ore 18:45 allo stadio "Renato Dall'Ara".

Dove vedere Bologna-Celtic in diretta tv

Bologna-Celtic sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Bologna-Celtic, dove vederla in streaming

Serivzio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.