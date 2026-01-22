Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
Europa League, Lione e Aston Villa vincono e guidano la classifica. Ancora imbattute Friburgo e Ferencvaros© APS

Europa League, Lione e Aston Villa vincono e guidano la classifica. Ancora imbattute Friburgo e Ferencvaros

Tutti i risultati della settima giornata della fase campionato
4 min
TagsEuropa League

Non solo Bologna e Roma, nella settima giornata della fase campionato di Europa League in campo sono andati in scena altri sedici match. Nelle gare delle 18:45 l'Aston Villa mantiene il primo posto della classifica grazie alla vittoria di misura in trasferta contro il Fenerbahce (0-1), così come il Lione, che con lo stesso risultato in Svizzera contro lo Young Boys resta in vetta con diciotto punti a pari punti con gli inglesi. 

 

Europa League, i risultati

Il Brann ferma invece la corsa del Midtjylland (3-3) con un rigore trasformato al centesimo minuto da Soltvedt. Una situazione che favorisce il Friburgo, uscito vittorioso per 1-0 contro il Maccabi Tel Aviv grazie al gol di Matanovic e ora al terzo posto. La Stella Rossa di Stankovic batte il Malmo in trasferta (0-1): basta una rete di Kostov su assist dell'ex Inter Arnautovic nel primo tempo. Tre punti davanti ai propri tifosi per il PAOK Salonicco contro il Real Betis, battuto 2-0, così come il Feyenoord, che mantiene vive le speranze play-off grazie al 3-0 in Olanda sullo Sturm Graz, ormai fuori dai giochi. Il Viktoria Plzen strappa un pareggio contro il Porto (1-1) disputando tutto il secondo tempo in dieci dopo l'espulsione di Vydra.

Aston Villa e Lione prime: Ferencvaros ancora imbattuto

Nei match delle 20:45 anche il Celta Vigo mette in saccoccia punti nonostante l'inferiorità numerica dal 29': addirittura vittoria per 2-1 sul Lille con i gol di Swedberg e Starfelt. Tre punti casalinghi anche per Dinamo Zagabria e Glasgow Rangers, che vincono rispettivamente contro Steaua Bucarest (4-1) e Ludogorets (1-0). Resta imbattuto il Ferencvaros: pari per 1-1 con il Panathinaikos di Rafa Benitez. Vince pure il Nizza, raccogliendo così i primi tre punti di questa campagna europea contro il GO Ahead Eagles (3-1). Stesso risultato del Salisburgo sul Basilea, mentre il Braga batte di misura (1-0) il Nottingham Forest grazie a un autogol di YatesUtrecht-Genk, cominciata in ritardo per delle perquisizioni ai tifosi nel settore ospiti, termina 2-0 per il club belga.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fenerbahce-Aston Villa

