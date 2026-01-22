Italiano e la dura ammissione dopo Bologna-Celtic: "Non possiamo subire gol a ogni errore"

“Non dobbiamo costringerci sempre a rimontare subendo gol ad ogni errore che facciamo". Così Vincenzo Italiano al termine di Bologna-Celtic 2-2 , gara valida per la settima giornata della Fase Campionato di Europa League . Italiano ha poi aggiunto: "Siamo partiti con l’handicap del primo gol, non siamo stati attenti dopo sul corner, ma abbiamo fatto la partita sempre e solo noi. Siamo stati bravi a reagire, creare tanto, giocando da Bologna , creando i presupposti anche per vincere. 37 tiri, 16 corner, tante situazioni pericolose: peccato perché volevamo già chiudere il discorso qualificazione”.

Italiano dopo Bologna-Celtic: "Avremmo potuto fare altri quattro o cinque gol"

In diretta su Sky l'allenatore del Bologna ha inoltre commentato: "Già sullo 0-1 avremmo meritato il pareggio, sul corner dello 0-2 siamo stati disattenti. Dopo, abbiamo creato un'infinità di situazioni e siamo stati bravi a fare due gol. Avremmo potuto farne altri 4 o 5. Dispiace regalare sempre qualcosa agli avversari".

Italiano: "Dobbiamo trovare le contromosse se non possiamo esprimerci come vogliamo"

Poi Italiano ha concluso: "Ferguson mi è piaciuto, era da tempo che non stazionava in quella zona. Ci siamo mossi bene, ma lo ripeto: non possiamo sempre partire sotto di un gol per poi fare gli straordinari. Ci auguriamo di trovare una soluzione, altrimenti diventa tutto troppo complicato. Dobbiamo trovare le contromosse contro avversarie che non ci permettono di esprimerci come vogliamo. Oggi era difficile trovare corridoi centrali, contro una squadra dal blocco molto basso. Dobbiamo lavorare su queste situazioni".