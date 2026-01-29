Corriere dello Sport.it
Bologna ai playoff di Europa League da testa di serie: le possibili avversarie

I rossoblù di Italiano vincono la loro gara con il Maccabi Tel Aviv, ma chiudono decimi e dovranno passare dagli spareggi
2 min
Bologna Europa League Maccabi Tel Aviv

Niente qualificazione diretta agli ottavi di Europa League per il Bologna. Nonostante il rotondo 3-0 contro gli israeliani Maccabi Tel Aviv nel match giocato sul campo neutro di Backa Topola (Serbia) e valido per l'8ª e ultima giornata della fase campionato infatti, i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno chiuso il maxi-girone al 10° posto in classifica, che consente loro di qualificarsi comunque per i playoff da testa di serie.

Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3: cronaca, statistiche e tabellino

Europa League, Bologna ai playoff: chi può sfidare

Occhi puntati dunque sul sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta in programma venerdì 30 gennaio presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera), che stabilirà gli accoppiamenti in cui le squadre piazzate dal 9º al 16º posto saranno designate come teste di serie (con il vantaggio di giopcare in casa il match di ritorno) e affronteranno una delle squadre non testa di serie, ovvero quelle classificate dal 17º al 24º posto (eliminate invece le squadre classificate dal 25° posto in giù). Con il suo 10° posto il Bologna può pescare il Brann (24° posto) o la Dinamo Zagabria (23° posto).

Europa League: la classifica

Playoff, quando si giocano: le date di andata e ritorno

Questo il calendario dell'Europa League dai playoff fino alla finale:
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale e semifinali: 27 febbraio 2026
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

