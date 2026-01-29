Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Roma agli ottavi di Europa League da ottava: le possibili avversarie

I giallorossi in dieci per oltre un'ora pareggiano in Grecia con il Panathinaikos e agganciano l'ultimo posto disponibile
2 min
TagsRomaEuropa LeaguePanathinaikos

Missione compiuta per la Roma, riuscita a staccare il pass diretto per gli ottavi di Europa League. Grazie al pareggio ottenuto in Grecia contro il Panathinaikos nel match valido per l'8ª e ultima giornata della fase campionato infatti, i giallorossi di Gian Piero Gasperini hanno chiuso il maxi-girone all'8° posto in classifica ed evitato i playoff (riservati alle squadre che si sono piazzate dal 9° al 24° posto).

Panathinaikos-Roma 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Roma già agli ottavi di Europa League: chi può sfidare

Alla Roma interesserà dunque solo indirettamente il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta in programma venerdì 30 gennaio presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera), dove si terrà anche il sorteggio del 27 febbraio che vedrà invece coinvolti i giallorossi e che stabilirà gli accoppiamenti degli ottavi (e anche il possibile cammino fino alla finale del 20 maggio a Istanbul). Alla squadra di Gasperini, testa di serie (con il vantaggio di giocare il ritorno in casa), toccherà una delle squadre uscite vittoriose dai playoff e dunque una di quelle che hanno chiuso il maxi-girone tra il 9° e il 24° posto (eliminate quelle dal 25° posto in giù). LEGGI QUI LA CLASSIFICA

Playoff, quando si giocano: le date di andata e ritorno

Ecco il calendario dell'Europa League dai playoff fino alla finale:
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale e semifinali: 27 febbraio 2026
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

