Panathinaikos-Roma diretta Europa League: segui l'ultima partita della fase campionato LIVE

È tutto pronto, la Roma di Gasperini si prepara ad affrontare l'ultima giornata della fase campionato di Europa League . Tra i giallorossi e l'obiettivo ottavi di finale c'è il Panathinaikos : con una vittoria sarebbe assicurato un posto tra le prime otto , mentre con un pareggio o una sconfitta potrebbero esserci i playoff . La Roma, senza Dybala e con tanti problemi in attacco , scenderà in campo all'Olimpico di Atene con il fischio d'inizio fissato alle ore 21 : segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

21:46

45' - Tre minuti di recupero

Tre minuti di recupero assegnati da Munera per il finale di questo primo tempo.

21:42

41' - Ghilardi ammonito

Altro cartellino pesantissimo in difesa: ammonito Ghilardi per un pestone.

21:39

38' - Traversa del Panathinaikos!

Subito altro brivido per la Roma: dal calcio d'angolo concesso, palla a Katris che dal limite calcia e sbatte contro l'incrocio dei pali. Greci vicinissimi al vantaggio negli ultimi minuti, la Roma resiste ancora.

21:38

37' - Che rischio Gollini!

Lancio lungo del Panathinaikos, Gollini esce dai pali e ci arriva ma il pallone finisce fuori dall'area dove non può più prenderla con le mani. La lascia andare e, fortunatamente, il pallone scorre sul fondo.

21:31

30' - La Roma resiste con un difensore in meno

Ancora nessun cambio da parte di Gasperini: la Roma ha giocato un quarto d'ora con un difensore in meno e sembra riuscire a resistere all'assalto dei greci. Per ora non sembra arrivare la sostituzione da parte del tecnico.

21:25

25' - Pisilli ci prova, Roma in difficoltà

Timido tentativo di Pisilli in area, ma la Roma non riesce più ad attaccare come all'inizio della partita: si comincia a sentire l'inferiorità numerica.

21:22

20' - Faccia a faccia tra l'arbitro e Gasperini

Gasperini continua a lamentarsi per le decisioni arbitrali prese fin qui, con Munuera che si avvicina e lo invita alla calma per non dover estrarre un altro cartellino.

21:17

16' - Roma, ora si fa durissima

La Roma dovrà giocare 75 minuti di partita in dieci uomini: sarà durissima per i giallorossi. E intanto Gasperini pensa al cambio.

21:16

+++ 15' - Mancini espulso! La Roma resta in dieci +++

Munuera viene chiamato all'OFR e cambia la sua decisione: è rosso diretto per Mancini, Roma in dieci!

21:14

13' - Mancini ammonito ma il Panathinaikos protesta

Trattenuta molto evidente e forse da ultimo uomo di Mancini su Pantovic: per l'arbitro è giallo, ma i greci vogliono qualcosa di più. E arriva l'OFR.

21:12

11' - Ziolkowski sfiora il gol

Dalla punizione dopo il fallo Siopis: cross teso di Pellegrini, Ziolkowski salta e arriva sul pallone prima di tutti, ma il suo tiro esce fuori dallo specchio.

21:11

10' - Primo giallo della partita

Siopis duro nell'entrata su El Aynaoui: è la prima ammonizione della partita.

21:08

7' - Pellegrini e Soulé sprecano

Grossolano errore di Lafont, che rimette il pallone proprio sui piedi di Soulé. L'argentino è solo ma aspetta troppo, quindi sceglie di servire Pellegrini. Il compagno fa, però, lo stesso errore: aspetta troppo, la difesa si ricompone e il tiro viene murato.

21:06

5' - Inizio aggressivo della Roma

Giallorossi di Gasperini subito slanciati in avanti, a caccia del gol già dai primi minuti: la Roma non vuole aspettare, vuole chiudere subito il discorso qualificazione.

21:02

2' - Tsimikas subito pericoloso

Roma subito avanti e pericolosa: Pellegrini pesca Tsimikas che, di prima e dal limite dell'area, sfiora il gol ma viene fermato dal portiere ex Fiorentina Lafont.

21:01

+++ 1' - Si parte: inizia Panathinaikos-Roma! +++

Fischia l'arbitro Munuera: inizia Panathinaikos-Roma!

21:00

Minuto di silenzio per i tifosi del Paok

Prima dell'inizio del match, un minuto di silenzio dopo la tragedia accaduta ai tifosi del Paok.

20:57

Ci siamo, Roma e Panathinaikos in campo

Manca pochissimo all'inizio della sfida: Roma e Panathinaikos entrano in campo tra i cori e gli applausi dei tifosi.

20:48

20:40

Massara: "Carrasco è tramontato, nessuna sfida su Sulemana"

Il ds Massara nel pre-partita: "Sulemana? Non c'è nessuna sfida con il Napoli. In questi ultimi giorni di mercato ci sono molti nomi che si susseguono, vedremo delle opportunità in che ci possono aiutare ma non ci sono trattative in via di definizione. Il reparto avanzato è quello da cercare di completare, ma sono già arrivati dei giocatori che ci daranno una grande mano. Arriva Carrasco? No. Un nome che avevamo pensato ma è definitivamente tramontato. Dybala? Ha questo fastidio ed è prudente non metterlo in campo oggi, ma non siamo particolarmente preoccupati. Noi abbiamo cercato di rinnovare e ringiovanire l'organico, è questa la strada che vogliamo perseguire. I giovani possono fare errori, ma dobbiamo avere la pazienza e il coraggio di sostenerli comunque. E poi abbiamo un grandissimo allenatore per farli crescere".

20:32

Roma, Dybala è almeno in panchina

Dopo l'esclusione dalla formazione titolare in via precauzionale, Dybala sarà in panchina per la sfida contro il Panathinaikos. Da valutare se sarà effettivamente schierato.

20:28

Panathinaikos-Roma, lo stadio di Atene è un disastro! Foto e video

La sfida si disputerà all'Olimpico di Atene, tra gru e settori chiusi per lavori: un impianto decisamente non all'altezza per una partita del genere. VEDI QUI

20:20

Squadre in campo per il riscaldamento

Panathinaikos e Roma fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento: mancano circa quaranta minuti al fischio d'inizio all'Olimpico di Atene.

20:17

Gasperini, la risposta all'emergenza: Soulé guida l'attacco

Gasperini trova la sua risposta all'emergenza in attacco: a guidare il reparto offensivo sarà Soulé, in una posizione nuova rispetto al solito come punta. A supporto, dietro di lui, ci saranno Pisilli e Pellegrini.

20:15

