Panathinaikos-Roma diretta Europa League: segui l'ultima partita della fase campionato LIVE
È tutto pronto, la Roma di Gasperini si prepara ad affrontare l'ultima giornata della fase campionato di Europa League. Tra i giallorossi e l'obiettivo ottavi di finale c'è il Panathinaikos: con una vittoria sarebbe assicurato un posto tra le prime otto, mentre con un pareggio o una sconfitta potrebbero esserci i playoff. La Roma, senza Dybala e con tanti problemi in attacco, scenderà in campo all'Olimpico di Atene con il fischio d'inizio fissato alle ore 21: segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
21:49
45+3' - Finisce il primo tempo
Fischia l'arbitro: finisce il primo tempo di Panathinaikos-Roma. Nessun gol, poche emozioni, con brivido Roma per la traversa di Katris, e soprattutto l'espulsione di Mancini che sta costringendo i giallorossi a giocare in dieci.
21:46
45' - Tre minuti di recupero
Tre minuti di recupero assegnati da Munera per il finale di questo primo tempo.
21:42
41' - Ghilardi ammonito
Altro cartellino pesantissimo in difesa: ammonito Ghilardi per un pestone.
21:39
38' - Traversa del Panathinaikos!
Subito altro brivido per la Roma: dal calcio d'angolo concesso, palla a Katris che dal limite calcia e sbatte contro l'incrocio dei pali. Greci vicinissimi al vantaggio negli ultimi minuti, la Roma resiste ancora.
21:38
37' - Che rischio Gollini!
Lancio lungo del Panathinaikos, Gollini esce dai pali e ci arriva ma il pallone finisce fuori dall'area dove non può più prenderla con le mani. La lascia andare e, fortunatamente, il pallone scorre sul fondo.
21:31
30' - La Roma resiste con un difensore in meno
Ancora nessun cambio da parte di Gasperini: la Roma ha giocato un quarto d'ora con un difensore in meno e sembra riuscire a resistere all'assalto dei greci. Per ora non sembra arrivare la sostituzione da parte del tecnico.
21:25
25' - Pisilli ci prova, Roma in difficoltà
Timido tentativo di Pisilli in area, ma la Roma non riesce più ad attaccare come all'inizio della partita: si comincia a sentire l'inferiorità numerica.
21:22
20' - Faccia a faccia tra l'arbitro e Gasperini
Gasperini continua a lamentarsi per le decisioni arbitrali prese fin qui, con Munuera che si avvicina e lo invita alla calma per non dover estrarre un altro cartellino.
21:17
16' - Roma, ora si fa durissima
La Roma dovrà giocare 75 minuti di partita in dieci uomini: sarà durissima per i giallorossi. E intanto Gasperini pensa al cambio.
21:16
+++ 15' - Mancini espulso! La Roma resta in dieci +++
Munuera viene chiamato all'OFR e cambia la sua decisione: è rosso diretto per Mancini, Roma in dieci!
21:14
13' - Mancini ammonito ma il Panathinaikos protesta
Trattenuta molto evidente e forse da ultimo uomo di Mancini su Pantovic: per l'arbitro è giallo, ma i greci vogliono qualcosa di più. E arriva l'OFR.
21:12
11' - Ziolkowski sfiora il gol
Dalla punizione dopo il fallo Siopis: cross teso di Pellegrini, Ziolkowski salta e arriva sul pallone prima di tutti, ma il suo tiro esce fuori dallo specchio.
21:11
10' - Primo giallo della partita
Siopis duro nell'entrata su El Aynaoui: è la prima ammonizione della partita.
21:08
7' - Pellegrini e Soulé sprecano
Grossolano errore di Lafont, che rimette il pallone proprio sui piedi di Soulé. L'argentino è solo ma aspetta troppo, quindi sceglie di servire Pellegrini. Il compagno fa, però, lo stesso errore: aspetta troppo, la difesa si ricompone e il tiro viene murato.
21:06
5' - Inizio aggressivo della Roma
Giallorossi di Gasperini subito slanciati in avanti, a caccia del gol già dai primi minuti: la Roma non vuole aspettare, vuole chiudere subito il discorso qualificazione.
21:02
2' - Tsimikas subito pericoloso
Roma subito avanti e pericolosa: Pellegrini pesca Tsimikas che, di prima e dal limite dell'area, sfiora il gol ma viene fermato dal portiere ex Fiorentina Lafont.
21:01
+++ 1' - Si parte: inizia Panathinaikos-Roma! +++
Fischia l'arbitro Munuera: inizia Panathinaikos-Roma!
21:00
Minuto di silenzio per i tifosi del Paok
Prima dell'inizio del match, un minuto di silenzio dopo la tragedia accaduta ai tifosi del Paok.
20:57
Ci siamo, Roma e Panathinaikos in campo
Manca pochissimo all'inizio della sfida: Roma e Panathinaikos entrano in campo tra i cori e gli applausi dei tifosi.
20:48
Roma, si decide tutto in una notte: la classifica
Ben 18 partite di Europa League in contemporanea, con le posizioni che cambieranno in continuazione. Ecco la classifica sempre aggiornata in base ai risultati in tempo reale. LA CLASSIFICA
20:40
Massara: "Carrasco è tramontato, nessuna sfida su Sulemana"
Il ds Massara nel pre-partita: "Sulemana? Non c'è nessuna sfida con il Napoli. In questi ultimi giorni di mercato ci sono molti nomi che si susseguono, vedremo delle opportunità in che ci possono aiutare ma non ci sono trattative in via di definizione. Il reparto avanzato è quello da cercare di completare, ma sono già arrivati dei giocatori che ci daranno una grande mano. Arriva Carrasco? No. Un nome che avevamo pensato ma è definitivamente tramontato. Dybala? Ha questo fastidio ed è prudente non metterlo in campo oggi, ma non siamo particolarmente preoccupati. Noi abbiamo cercato di rinnovare e ringiovanire l'organico, è questa la strada che vogliamo perseguire. I giovani possono fare errori, ma dobbiamo avere la pazienza e il coraggio di sostenerli comunque. E poi abbiamo un grandissimo allenatore per farli crescere".
20:32
Roma, Dybala è almeno in panchina
Dopo l'esclusione dalla formazione titolare in via precauzionale, Dybala sarà in panchina per la sfida contro il Panathinaikos. Da valutare se sarà effettivamente schierato.
20:28
Panathinaikos-Roma, lo stadio di Atene è un disastro! Foto e video
La sfida si disputerà all'Olimpico di Atene, tra gru e settori chiusi per lavori: un impianto decisamente non all'altezza per una partita del genere. VEDI QUI
20:20
Squadre in campo per il riscaldamento
Panathinaikos e Roma fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento: mancano circa quaranta minuti al fischio d'inizio all'Olimpico di Atene.
20:17
Gasperini, la risposta all'emergenza: Soulé guida l'attacco
Gasperini trova la sua risposta all'emergenza in attacco: a guidare il reparto offensivo sarà Soulé, in una posizione nuova rispetto al solito come punta. A supporto, dietro di lui, ci saranno Pisilli e Pellegrini.
20:15
Panathinaikos-Roma, curiosità e numeri sul match
Numeri, dati, statistiche e curiosità sulla sfida tra Roma e Panathinaikos.
20:07
Roma, Atene chiama: il fattore Olimpico, il flop Panathinaikos e la maledizione Benitez
Nello stadio che ospita le notti europee del club greco prende forma un paradosso. E ancora la maledizione contro l'ex Napoli e Inter: tutte le curiosità sulla sfida. LEGGI QUI
20:02
Panathinaikos, la formazione ufficiale
PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Lafont; Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos; Siopis, Cerin; Taborda, Bakasetas, Zaroury; Pantovic. Allenatore: Benitez.
19:59
Gasperini contro le liste Uefa: "La formula va rivista..."
Così Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida e sulla regola che gli impedirà di schierare Malen e Vaz: "Liste Uefa? Nel mercato a gennaio si possono già fare operazioni, ma l'Europa non permette cambi lista in questo mese. Questo è frutto della formula nuova che andrà rivista. Noi siamo tranquilli come classifica, ma si corre il rischio di arrivare alle partite decisive con qualche problema".
19:53
Roma, la formazione ufficiale di Gasperini
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé. Allenatore: Gasperini.
19:50
Roma, come sta Dybala? Le condizioni
Per precauzione, la Joya non sarà a disposizione per la partita di questa sera contro il Panathinaikos dopo la botta ricevuta contro il Milan. Ecco come sta. LEGGI QUI
19:45
Panathinaikos-Roma, duemila tifosi ad Atene e gemellaggio tra le tifoserie
Grande serata alla vigilia della sfida, all'insegna di abbracci, cori, condivisione e fratellanza tra i giallorossi e i greci: ecco cosa è successo. LEGGI TUTTO
19:40
Roma direttamente agli ottavi: tutte le combinazioni
Il sesto posto (con 15 punti) permette alla Roma di non dover fare calcoli: basterà una vittoria per assicurarsi un posto tra le prime otto e quindi gli ottavi di finale diretti senza passare per i playoff. Discorso diverso in caso di pareggio o (peggio) di sconfitta: in questo caso bisognerà aspettare di scoprire cosa faranno le tante squadre dietro, ma con alcune combinazioni la Roma rimane tra le prime otto anche in caso di sconfitta. In ogni caso, la Roma è sicura di fare almeno i playoff.
19:38
Roma in grandissima forma in Europa League: il dato
La Roma di Gasperini si presenta all'Olimpico di Atene reduce da quattro vittorie di fila (Rangers, Midtjylland, Celtic e Stoccarda) che l'hanno portata fino al sesto posto nella classifica della fase campionato.
19:36
Roma, i precedenti sono a favore del Panathinaikos
Sono due i precedenti in Europa tra Roma e Panathinaikos, entrambi con vittoria dei greci. Il doppio scontro risale agli ottavi di finale di UEFA Europa League nel 2009/10, con le due sfide d'andata e ritorno finite entrambe 3-2 per il Panathinaikos.
19:34
Panathinaikos-Roma, scelte quasi obbligate per Gasperini
L'infortunio all'ultimo di Ferguson, l'impossibilità di usare Malen o Vaz e l'assenza in via precauzionale di Dybala: pochissime scelte disponibili in avanti per Gasperini. Ma anche a centrocampo e in difesa i problemi non mancano.
19:32
Roma, la probabile formazione di Gasperini
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé. Allenatore: Gasperini.
19:30
Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole un posto tra le prime otto in Europa League
Ultima giornata della 'league phase', la fase campionato, per i giallorossi che vogliono centrare l'obiettivo di rientrare tra le prime otto, saltando così i playoff e accedendo direttamente agli ottavi di finale. Tutti gli aggiornamenti e le novità in tempo reale sul corrieredellosport.it.
Atene - Stadio Olimpico