Sorteggio Europa League: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento

Oltre a quelli di Champions League , domani, 30 gennaio, ci saranno anche i sorteggi di Europa League . Scatteranno esattamente un'ora più tardi dei primi, alle 13, e sveleranno tutti gli accoppiamenti dei playoff. Non solo, ci diranno anche di più sui possibili incroci degli ottavi di finale, a cui hanno avuto accesso le prime otto classificate del girone unico (tra le quali anche la Roma, che ha pareggiato l'ultima sfida sul campo del Panathinaikos ). Al sorteggio, invece, parteciperanno le squadre arrivate dal 9° al 24° posto.

Il luogo del sorteggio e dove vederlo

Il sorteggio avrà luogo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). Sarà trasmesso in tv su Sky Sport (canale 200) e in diretta streaming su UEFA.com e sull'app ufficiale della UEFA Europa League.

Come funziona il sorteggio

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta vengono determinati tramite sorteggio secondo i seguenti principi:

a. I club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).

b. I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.

Inoltre, le squadre possono affrontarne un'altra della stessa federazione agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Sono anche ammessi incontri tra club che si sono già affrontati nella fase campionato.