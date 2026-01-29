Massara chiude la porta a Carrasco: "Definitivamente tramontato". E su Sulemana...

Roma, Massara: "Sulemana? Nessuna sfida. Carrasco ipotesi tramontata"

Così il ds Ricky Massara ai microfoni di Sky Sport nel pre gara di Panathinaikos-Roma: "Sfida per Sulemana? Non c’è nessuna sfida, le sfide sono in campo, assolutamente. Chiaro che in questi ultimi giorni di mercato ci sono molti nomi che si susseguono. Se ci saranno delle opportunità che ci potranno aiutare, proveremo a coglierle. Ma non c’è nulla di definito. Avevamo identificato il reparto avanzato come quello da completare: sono arrivati Malen, Vaz, Venturino, giocatori che ci daranno una grande mano. Vedremo se ci saranno altre situazioni. Carrasco? Questo era un nome che era uscito, a cui si era pensato, ma questa è un’ipotesi definitivamente tramontata".

Massara su Dybala: "Infortunio? Non siamo particolarmente preoccupati"

Alla vigilia della sfida di Atene, è scattato un nuovo allarme per le condizioni e i tempi di recupero di Paulo Dybala: "Con questo fastidio, è più prudente che oggi non sia in campo - ha sottolineato Massara a Sky Sport -. Non siamo particolarmente preoccupati, ma è chiaro che dobbiamo fare tutti gli esami diagnostici e li faremo domani a Roma. Noi abbiamo intrapreso un cammino diverso, rinnovando l’organico e ringiovanendolo. Siamo consapevoli che questi ragazzi giovani devono crescere e migliorare, ma per farlo devono giocare partite e sbagliare. Abbiamo la fortuna di avere un allenatore capace di sviluppare il talento e le qualità dei giovani come nessun altro".