Roma, la lista Uefa di Gasperini: Dovbyk e Angelino fuori, tutte le scelte
La Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la seconda parte dell'Europa League. Gasperini ha scelto di togliere Dovbyk (infortunato), Angelino e Bailey (rientrato all'Aston Villa). Dentro tre nuovi acquisti, cioè Vaz, Malen e Zaragoza, ma non Venturino, il baby ingaggiato dal Genoa, un po' come era successo a Baldanzi nella prima parte di stagione.
Roma, la lista Uefa completa
Ecco tutti i nomi dei giocatori che la Roma potrà utilizzare in Europa League: Celik, Cristante, Dybala, El Aynaoui, El Shaarawy, Ferguson, Ghilardi, Gollini, Hermoso, Koné, Malen, Mancini, N'Dicka, Pellegrini, Rensch, Soulé, Svilar, Tsimikas, Vaz, Wesley, Zaragoza, Ziolkowski. Pisilli è inserito nella Lista B.