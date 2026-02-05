Roma, la lista Uefa di Gasperini: Dovbyk e Angelino fuori, tutte le scelte

La Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la seconda parte dell'Europa League. Gasperini ha scelto di togliere Dovbyk (infortunato), Angelino e Bailey (rientrato all'Aston Villa). Dentro tre nuovi acquisti, cioè Vaz, Malen e Zaragoza, ma non Venturino, il baby ingaggiato dal Genoa, un po' come era successo a Baldanzi nella prima parte di stagione.