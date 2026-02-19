Bologna ok in Norvegia: Castro stende il Brann

Brann-Bologna, tabellino e statistiche

Castro sblocca il risultato, Skorupski salva

Il Brann parte forte e cerca di rendersi immediatamente pericoloso con Sorensen, che sfiora il palo con un tentativo dal limite dell'area. Il Bologna reagisce e alla prima occasione creata, sblocca il risultato: Castro riceve palla da Cambiaghi e da posizione defilata lascia partire un sinistro che insacca sul secondo palo. I padroni di casa reagiscono e attaccano a testa bassa: su un corner, Mathies svetta di testa e trova la risposta di Skorupski, Sorensen si getta sulla ribattuta e calcia a colpo sicuro, trovando la miracolosa (e fortunosa) risposta del portiere, che di testa mette in corner. Il Brann continua a spingere, mentre gli uomini di Italiano si rendono pericolosi solo nel finale di tempo con un tentativo di Bernardeschi.

Orsolini sfiora il raddoppio

La ripresa inizia con Dallinga per Castro e con Orsolini al posto di Bernardeschi: il numero sette del Bologna si rende subito pericoloso con un tiro cross che il portiere Dyngeland devia con i pugni. I padroni di casa rispondono con un tentativo di Holm, sul quale Skorupski si supera (l'azioe era comunque viziata da un fuorigioco in partenza di Ingason). Al 58' occasione per Dallinga, che in spaccata devia un cross di Ferguson: conclusione bloccata dal portiere dei norvegesi. Passano sei minuti e i rossoblù vanno vicini al raddoppio: Orsolini si accentra e calcia dal limite, trovando la pronta risposta del portiere avversario. Il numero sette rossoblù è scatenato e al 67' è protagonisa di una splendida azione personale, che conclude con un tiro che sfiora la traversa. Il Bologna continua a spingere e Dallinga sfiora il gol con un tentativo respinto dal portiere avversario. Italiano inserisce Sohm e Pobega per Ferguson e Moro, poi Rowe al posto di Cambiaghi. I rossoblù riescono a limitare i tentativi avversari e arrivare al novantesimo, mantenendo il prezioso vantaggio: tra una settimana il ritorno al Dall'Ara.