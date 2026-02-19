Europa League: il Nottingham Forest dilaga, Celtic ko con lo Stoccarda

In Europa League vanno in archivio le gare d'andata dei playoff , con Nottingham Forest e Genk che non sbagliano contro Fenerbahce e Dinamo Zagabria . Successo anche per il Celta Vigo , corsaro in Grecia in casa del PAOK . Bene anche lo Stoccarda , che dilaga a Glasgow contro il Celtic.

Europa League: Nottingham Forest a valanga in casa del Fenerbahce, Dinamo Zagabria ko

Solo vittorie esterne al termine delle prime partite del programma dei playoff di Europa League. Tutto facile per il Nottingham Forest, che espugna Istanbul, battendo il Fenerbahce con un secco 3-0. Decisive le reti di Murillo, Igor Jesus e Gibbs-White. Mette subito in discesa la gara anche il Genk, con i gol in avvio di Heynen ed El Ouahdi. A quest'ultimo il compito di chiudere la contesa al 90', rendendo vana la marcatura di Beljo, arrivata all'alba dell'intervallo. Dinamo Zagabria a un passo dall'eliminazione. Una rete di Jeremejeff, invece, tiene in vita il PAOK Salonicco, sconfitto tra le mura amiche dal Celta Vigo, trascinato da Iago Aspas e Swedberg.

Lo Stoccarda dilaga a Glasgow, il Panathinaikos di Benitez pareggia con il Viktoria Plzen

Tutto facile per lo Stoccarda, trascinato da un super El Khannouss, autore di una doppietta nella prima frazione di gioco, intervallata soltanto dal temporaneo 1-1 di Nygren. Serata "no" per Schmeichel, poco reattivo anche sul terzo gol dei tedeschi, firmato da Leweling in avvio di ripresa. Poi, annullato dal Var il gol del solito Demirovic. Il poker arriva nel recupero, con la firma di Tomas. Pareggio agrodolce per il Panathinaikos di Rafa Benitez, che va sotto ad Atene contro il Viktoria Plzen, pagando a caro prezzo il destro da fuori di Visinsky. L'uomo del giorno, però, è ancora una volta Andrews Tetteh, centravanti dei greci che realizza un gol per tempo e ribalta la situazione, facendo esplodere lo stadio Olimpico. Nel finale, è Ladra a regalare un preziosissimo 2-2 ai cechi. Spettacolo anche in Bulgaria, dove il Ludogorets ha la meglio sul Ferencvaros, punito da Duah e Son. Inutile ai fini del risultato la marcatura del momentaneo pari di Dele. In Francia, invece, il tap-in vincente di Tebo Uchenna decide la sfida del "Pierre-Mauroy", premiando gli sforzi della Stella Rossa di Belgrado in casa del Lille.