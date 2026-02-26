Dove vedere Bologna-Brann in tv? Sky o Dazn, orario

È il giorno delle gare di ritorno dei playoff di Europa League . In campo il Bologna di Vincenzo Italiano , chiamato a difendere l'1-0 maturato all'andata in casa del Brann , oggi ospite al "Dall'Ara". Gli emiliani, reduci da tre vittorie consecutive tra coppa e campionato, vogliono dare continuità alle ultime prestazioni e centrare un passaggio del turno che varrebbe l'accesso agli ottavi di finale della competizione.

Bologna-Brann, l'orario

Bologna-Brann andrà in scena oggi, giovedì 26 febbraio, alle ore 21 allo stadio "Renato Dall'Ara".

Dove vedere Bologna-Brann

Bologna-Brann sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Bologna-Brann, dove vedere in streaming i playoff di Europa League

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del ritorno dei playoff di Europa League in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.