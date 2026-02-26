Dove vedere Bologna-Brann in tv? Sky o Dazn, orario
È il giorno delle gare di ritorno dei playoff di Europa League. In campo il Bologna di Vincenzo Italiano, chiamato a difendere l'1-0 maturato all'andata in casa del Brann, oggi ospite al "Dall'Ara". Gli emiliani, reduci da tre vittorie consecutive tra coppa e campionato, vogliono dare continuità alle ultime prestazioni e centrare un passaggio del turno che varrebbe l'accesso agli ottavi di finale della competizione.
Bologna-Brann, l'orario
Bologna-Brann andrà in scena oggi, giovedì 26 febbraio, alle ore 21 allo stadio "Renato Dall'Ara".
Dove vedere Bologna-Brann
Bologna-Brann sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
Bologna-Brann, dove vedere in streaming i playoff di Europa League
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del ritorno dei playoff di Europa League in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano e Alexandersson
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Zortea; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 14 Heggem, 16 Casale, 70 Baroncioni, 4 Pobega, 23 Sohm, 21 Odgaard, 7 Orsolini,
24 Dallinga, 28 Cambiaghi, 30 Dominguez.
Indisponibili: De Silvestri, Helland, Lykogiannis, Miranda. Squalificati: -. Diffidati: Miranda.
BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Dragsnes; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. Allenatore: Alexandersson.
A disposizione: 24 Klausen, 2 Hellan, 17 Soltvedt, 23 Pedersen, 25 Wassberg, 27 Sande, 32 Haaland, 39 Laegreid, 11 Finne, 40 Eikrem, 41 Remmem, 43 Holten.
Indisponibili: Castro N, Gudmundsson, Magnússon, Torsvik, Opsahl. Squalificati: -. Diffidati: -.
