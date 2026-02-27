Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma possibili avversarie Europa League: le date, chi può pescare e le informazioni sulle trasferte

I giallorossi sono andati direttamente agli ottavi: cosa può succedere nel sorteggio di oggi e perché per i tifosi cambierebbe molto
Chiara Zucchelli
1 min

La Roma era l'unica italiana sicura di partecipare agli ottavi europei. La squadra di Gasperini era certa di essere - oggi - al sorteggio di Europa League e quindi scoprirà in giornata l'avversaria. Non che ci siano molte possibilità: la Roma può incontrare o il Bologna o il Genk. La squadra di Italiano, oltre ai giallorossi, può pescare il Friburgo. Un'eventuale sfida tra italiane vedrebbe l'andata disputarsi al Dall'Ara e il ritorno all'Olimpico. L'altra possibile avversaria per la Roma arrivava dal playoff tra i belgi del Genk e i croati della Dinamo Zagabria: sono passati i belgi. In ogni caso per la Roma andata fuori e ritorno in casa.

Ottavi Europa League, le date e le info per la trasferta

Una cosa va chiarita subito: se si giocasse in Belgio i tifosi della Roma potrebbero andare, se si giocasse a Bologna no. In Italia, salvo sorprese difficilmente prevedibili, i romanisti hanno il divieto di trasferta e non conta la competizione. In ogni caso, queste le date: 12 e 19 marzo. Italiano ha già detto che eviterebbe la Roma agli ottavi, la sensazione è che Gasp sarebbe d'accordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Ranking Uefa per il quinto posto in ChampionsTutto sul sorteggio di Europa League e Conference

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS