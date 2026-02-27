Roma possibili avversarie Europa League: le date, chi può pescare e le informazioni sulle trasferte
La Roma era l'unica italiana sicura di partecipare agli ottavi europei. La squadra di Gasperini era certa di essere - oggi - al sorteggio di Europa League e quindi scoprirà in giornata l'avversaria. Non che ci siano molte possibilità: la Roma può incontrare o il Bologna o il Genk. La squadra di Italiano, oltre ai giallorossi, può pescare il Friburgo. Un'eventuale sfida tra italiane vedrebbe l'andata disputarsi al Dall'Ara e il ritorno all'Olimpico. L'altra possibile avversaria per la Roma arrivava dal playoff tra i belgi del Genk e i croati della Dinamo Zagabria: sono passati i belgi. In ogni caso per la Roma andata fuori e ritorno in casa.
Ottavi Europa League, le date e le info per la trasferta
Una cosa va chiarita subito: se si giocasse in Belgio i tifosi della Roma potrebbero andare, se si giocasse a Bologna no. In Italia, salvo sorprese difficilmente prevedibili, i romanisti hanno il divieto di trasferta e non conta la competizione. In ogni caso, queste le date: 12 e 19 marzo. Italiano ha già detto che eviterebbe la Roma agli ottavi, la sensazione è che Gasp sarebbe d'accordo.