Sorteggio ottavi Europa League e Conference: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento
ROMA - Andati in archivio i match di ritorno dei playoff andati in scena oggi (26 febbraio), si è delineato il quadro degli ottavi di finale dell'Europa League (con il Bologna che ha eliminato il Brann e raggiunto così la Roma tra le top 16) e della Conference League (qualificata la Fiorentina ai danni dello Jagiellonia), mentre sale l'attesa per il sorteggio degli accoppiamenti (che definirà anche i possibili quarti e le possibili semifinali).
Europa League: risultati e tabellini
Europa League: le squadre qualificate agli ottavi
Per quanto riguarda l'Europa League, alle otto squadre capaci di qualificarsi direttamente nella fase campionato (Lione, Aston Villa, Midtylland, Betis, Porto, Sporting Braga, Friburgo, Roma) si sono aggiunte le vincitrici degli spareggi playoff: Ferencvaros, Panathinaikos, Lille, Stoccarda, Bologna, Celta Vigo, Nottingham Forest e una tra Genk e Dinamo Zagabria (in corso i supplementari).
Europa League: la classifica della fase campionato
I possibili accoppiamenti di Roma e Bologna
Agli ottavi di finale la Roma è già certa di pescare una tra la vincente di Dinamo Zagabria/Genk (in corso i supplementari) e il Bologna. Oltre ai giallorossi, i rossoblù potrebbero invece essere accoppiati dal sorteggio anche ai tedeschi del Friburgo. In questa seconda ipotesi le squadre di Gasperini e Italiano si ritroverebbero in parti opposte del tabellone e potrebbero poi incontrarsi solamente in finale.
Il calendario dell'Europa League fino alla finale
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
Conference League: le squadre qualificate agli ottavi
Stesso discorso per quanto riguarda la Conference League, dove alle otto squadre capaci di qualificarsi direttamente nella fase campionato (Strasburgo, Rakow, Aek Atene, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar, Mainz, Aek Larnaca) si sono aggiunte le vincitrici degli spareggi playoff: Celje, Fiorentina, Rijeka, Samsunspor, Az Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc e Lech Poznan.
Conference League: risultati e tabellini
Il possibile accoppiamento della Fiorentina
Agli ottavi di finale della Conference League la Fiorentina affronterà i francesi dello Strasburgo oppure i polacchi del Rakow, che hanno chiuso rispettivamente al primo e al secondo posto la fase campionato. I viola attendono il sorteggio per capire quale sarà la loro avversaria e in quale parte del tabellone verranno posizionati.
Il calendario della Conference League fino alla finale
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)
Conference League: la classifica della fase campionato
Sorteggio Europa League e Conference: quando e dove è in programma
Il sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale, dei quarti e delle semifinali di Europa League e di Conference è in programma venerdì 27 febbraio in Svizzera, presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon, e designerà il tabellone con il possibile cammino di ogni squadra fino alla finale. Alle ore 13 toccherà all'Europa League, alle ore 14 invece sarà la volta della Conference.
Dove seguire l'evento in tv e in streaming
L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, mentre in streaming sarà disponibile per gli abbonati su Now e Sky Go. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming anche su UEFA.com, UEFA.tv e sull'app ufficiale della UEFA Champions League. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
Ottavi Europa League e Conference, come funziona il sorteggio
Le squadre vengono accoppiate in base alla loro posizione alla fine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (squadre nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). Le squadre di ciascuna coppia testa di serie vengono sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi di finale contro le relative vincitrici degli spareggi della fase a eliminazione diretta, la cui posizione è determinata dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta. Per il sorteggio saranno preparate quattro urne, con le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie collocate nelle urne contrassegnate corrispondenti in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio assegnerà il lato del tabellone a tutte le squadre teste di serie, iniziando dalle squadre classificate 7/8 e terminando con le squadre 1/2. Una pallina sarà estratta dall'urna contenente le due squadre (cioè le squadre classificate 7 e 8) e aperta per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna sarà collocata nel posto riservatole sul lato argento del tabellone. L'altra squadra testa di serie dell'accoppiamento sarà quindi estratta e mostrata, per poi essere assegnata al posto riservatole sul lato verde del tabellone. La stessa procedura sarà eseguita con le restanti squadre teste di serie.
Quali squadre giocheranno il ritorno in casa
Poiché le squadre sono state posizionate nel tabellone dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta e degli ottavi di finale, gli accoppiamenti e l'ordine delle partite sono già stati determinati dalla posizione delle squadre al momento dei sorteggi dei turni precedenti. Le squadre qualificate, dagli ottavi di finale seguono il percorso del tabellone fino alla finale e, come nei turni precedenti, la squadra nella riga inferiore di ogni accoppiamento giocherà la partita di ritorno del relativo turno in casa. La vincitrice della semifinale sul lato argento del tabellone sarà designata come squadra di casa nominale per la finale.
