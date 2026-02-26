Bologna-Brann diretta Europa League: segui il ritorno dei playoff per gli ottavi LIVE

20:45

Moro prima di Bologna-Brann: "Seguiamo il mister per ritrovare fiducia"

Moro nel pre partita: "Dopo tre vittorie abbiamo trovato una strada che dobbiamo seguire. Il gioco è sempre le stesso con le stesse idee, ma succede che le cose non vanno. Era importante trovare il modo di vincere e non prendere gol. Seguiamo cosa dice il mister e la fiducia la troviamo così".

20:40

"Orsolini è imprevedibile, mi aspetto una reazione"

Di Vaio ai microfoni di Sky Sport: "Italiano è stato bravo a rendersi conto che le cose non stavano andando nel verso giusto, nonostante un modulo a cui eravamo abituati. La squadra in questo momento non sopporta più tre attaccanti. Il nostro obiettivo principale è andare in Europa e serve per ridarci consapevolezza di poter giocare in ogni maniera. Orsolini? È imprevedibile, può passare da un momento che sembra di difficoltà e tirare fuori il gioiello. Rimane un punto di riferimento, fuori e dentro il campo. Oggi mettiamo la miglior formazione per la condizione, ma poi in panchina abbiamo giocatori fondamentali come lui, Odgaard e Dominguez. Abbiamo giocatori in panchina che sono importanti. il gruppo è di buon livello e lo hanno mostrato i ragazzi. Io mi aspetto una reazione il prima possibile da Orsolini, anche in questo momento ha la consapevolezza che può essere decisivo in qualsiasi momento".

20:30

Di Vaio: "Il Brann merita rispetto. Castro è tornato ai suoi livelli"

Le parole di Marco Di Vaio nel pre partita: "Ho fatto l'attaccante e quando giocavo meglio, aiutavo la squadra, e ne sono consapevoli anche i nostri e l'allenatore. Castro nelle ultime partite è tornato ai suoi livelli, speriamo possa farlo anche Dallinga il più presto possibile. Avere possibilità di cambio per noi è molto importante. Noi spingiamo sullo stesso tasto, abbiamo preparato la partita e dobbiamo stare attenti al Brann, che merita rispetto. All'andata hanno fatto una buona partita considerando che era la prima per la loro stagione. Non bisogna sentirsi assolutamente appagati, l'Europa è una brutta bestia e ti può sorprendere in qualsiasi momento".

20:20

Alexandersson e le parole di apprezzamento verso Ancelotti

L'allenatore del Brann nella conferenza pre partita ha parlato del calcio italiano e della sua stima per Carlo Ancelotti: IL VIDEO.

20:10

La conferenza di Italiano

"Non è mai facile. Senza Heggem e Miranda? Troveremo soluzioni...": le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia della partita contro il Brann.

20:00

La statistica al Dall'Ara che fa sorridere il Bologna

Il Bologna torna a giocare al Dall'Ara in Europa e una statistica che fa sorridere i rossoblù, che hanno perso solamente due delle precedenti 31 partite casalinghe nelle competizioni UEFA: 17 vittorie e 12 pareggi.

19:50

Brann, la formazione ufficiale

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. Allenatore: Alexandersson.