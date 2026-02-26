Bologna-Brann diretta Europa League: segui il ritorno dei playoff per gli ottavi LIVE
Sfida decisiva al Dall'Ara per l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. Dopo la vittoria di misura all'andata in Norvegia, il Bologna si gioca il ritorno dei playoff in casa per chiudere il discorso Brann. La squadra di Italiano viene da una settimana positiva dopo l'1-0 firmato da Castro all'andata e il ritorno alla vittoria al Dall'Ara contro l'Udinese, grazie al gol di Bernardeschi. La qualificazione al prossimo turno aiuterebbe i rossoblù a mettersi definitivamente alle spalle molto difficile. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:45
Moro prima di Bologna-Brann: "Seguiamo il mister per ritrovare fiducia"
Moro nel pre partita: "Dopo tre vittorie abbiamo trovato una strada che dobbiamo seguire. Il gioco è sempre le stesso con le stesse idee, ma succede che le cose non vanno. Era importante trovare il modo di vincere e non prendere gol. Seguiamo cosa dice il mister e la fiducia la troviamo così".
20:40
"Orsolini è imprevedibile, mi aspetto una reazione"
Di Vaio ai microfoni di Sky Sport: "Italiano è stato bravo a rendersi conto che le cose non stavano andando nel verso giusto, nonostante un modulo a cui eravamo abituati. La squadra in questo momento non sopporta più tre attaccanti. Il nostro obiettivo principale è andare in Europa e serve per ridarci consapevolezza di poter giocare in ogni maniera. Orsolini? È imprevedibile, può passare da un momento che sembra di difficoltà e tirare fuori il gioiello. Rimane un punto di riferimento, fuori e dentro il campo. Oggi mettiamo la miglior formazione per la condizione, ma poi in panchina abbiamo giocatori fondamentali come lui, Odgaard e Dominguez. Abbiamo giocatori in panchina che sono importanti. il gruppo è di buon livello e lo hanno mostrato i ragazzi. Io mi aspetto una reazione il prima possibile da Orsolini, anche in questo momento ha la consapevolezza che può essere decisivo in qualsiasi momento".
20:30
Di Vaio: "Il Brann merita rispetto. Castro è tornato ai suoi livelli"
Le parole di Marco Di Vaio nel pre partita: "Ho fatto l'attaccante e quando giocavo meglio, aiutavo la squadra, e ne sono consapevoli anche i nostri e l'allenatore. Castro nelle ultime partite è tornato ai suoi livelli, speriamo possa farlo anche Dallinga il più presto possibile. Avere possibilità di cambio per noi è molto importante. Noi spingiamo sullo stesso tasto, abbiamo preparato la partita e dobbiamo stare attenti al Brann, che merita rispetto. All'andata hanno fatto una buona partita considerando che era la prima per la loro stagione. Non bisogna sentirsi assolutamente appagati, l'Europa è una brutta bestia e ti può sorprendere in qualsiasi momento".
20:20
Alexandersson e le parole di apprezzamento verso Ancelotti
L'allenatore del Brann nella conferenza pre partita ha parlato del calcio italiano e della sua stima per Carlo Ancelotti: IL VIDEO.
20:10
La conferenza di Italiano
"Non è mai facile. Senza Heggem e Miranda? Troveremo soluzioni...": le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia della partita contro il Brann.
20:00
La statistica al Dall'Ara che fa sorridere il Bologna
Il Bologna torna a giocare al Dall'Ara in Europa e una statistica che fa sorridere i rossoblù, che hanno perso solamente due delle precedenti 31 partite casalinghe nelle competizioni UEFA: 17 vittorie e 12 pareggi.
19:50
Brann, la formazione ufficiale
BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. Allenatore: Alexandersson.
19:45
La formazione ufficiale del Bologna
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Zortea; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
19:40
Dove vedere la partita
Il Bologna ospita al Dall'Ara il Brann per la gara di ritorno dei playoff di Europa League: tutte le info e i canali per seguire la sfida in tv e in streaming.
19:30
Bologna-Brann, cresce l'attesa
Tutto pronto al Dall'Ara per la sfida tra Bologna e Brann, valida per il ritorno dei playoff di Europa League: fischio d'inizio in programma alle 21.