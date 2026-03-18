Bologna, i convocati di Italiano per il derby di Europa League contro la Roma: la decisione su Moro

ROMA - Cresce l'attesa per il derby continentale tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Reduci dal successo in campionato contro il Sassuolo al 'Mapei Stadium', i rossoblù vogliono dare continuità ai loro risultati e mettono nel mirino la qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione europea per club dopo l'1-1 maturato nel match di andata al 'Dall'Ara'. Vincenzo Italiano dovrà però fare a meno del portiere titolare, il polacco Lukasz Skorupski, che ha riportato una lesione di medio-alto grado del bicipite femorale (stop di 6-8 settimane e stagione finita) e di Lorenzo De Silvestri, out per le prossime tre settimane complice una lesione di primo grado al bicipite femorale destro.