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Bologna, i convocati di Italiano per il derby di Europa League contro la Roma: la decisione su Moro

Il tecnico rossoblù ha reso noto l'elenco dei giocatori - 23 in totale - che prenderanno parte alla sfida dello Stadio Olimpico, valida per il ritorno degli ottavi di finale: i dettagli
TagsBolognaEuropa LeagueConvocati Italiano

ROMA - Cresce l'attesa per il derby continentale tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Reduci dal successo in campionato contro il Sassuolo al 'Mapei Stadium', i rossoblù vogliono dare continuità ai loro risultati e mettono nel mirino la qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione europea per club dopo l'1-1 maturato nel match di andata al 'Dall'Ara'. Vincenzo Italiano dovrà però fare a meno del portiere titolare, il polacco Lukasz Skorupski, che ha riportato una lesione di medio-alto grado del bicipite femorale (stop di 6-8 settimane e stagione finita) e di Lorenzo De Silvestri, out per le prossime tre settimane complice una lesione di primo grado al bicipite femorale destro

La decisione di Italiano su Nikola Moro

L'allenatore rossoblù può invece tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni del centrocampista croato che aveva subito una forte contusione durante la trasferta di Reggio Emilia contro i neroverdi di Grosso. L'ex Dinamo Zagabria, classe 1998, ha però recuperato e sarà dunque a disposizione di Italiano per il big match in programma domani (giovedì 19 marzo, ore 21) allo Stadio Olimpico.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Bologna, la lista dei convocati di Italiano

Ecco l'elenco completo dei convocati (23 in totale):

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.

Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

ROMA - Cresce l'attesa per il derby continentale tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Reduci dal successo in campionato contro il Sassuolo al 'Mapei Stadium', i rossoblù vogliono dare continuità ai loro risultati e mettono nel mirino la qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione europea per club dopo l'1-1 maturato nel match di andata al 'Dall'Ara'. Vincenzo Italiano dovrà però fare a meno del portiere titolare, il polacco Lukasz Skorupski, che ha riportato una lesione di medio-alto grado del bicipite femorale (stop di 6-8 settimane e stagione finita) e di Lorenzo De Silvestri, out per le prossime tre settimane complice una lesione di primo grado al bicipite femorale destro

La decisione di Italiano su Nikola Moro

L'allenatore rossoblù può invece tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni del centrocampista croato che aveva subito una forte contusione durante la trasferta di Reggio Emilia contro i neroverdi di Grosso. L'ex Dinamo Zagabria, classe 1998, ha però recuperato e sarà dunque a disposizione di Italiano per il big match in programma domani (giovedì 19 marzo, ore 21) allo Stadio Olimpico.

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