Dove vedere Roma-Bologna di Europa League in tv? Sky o Dazn, orario

Dove vedere Roma-Bologna di Europa League in diretta tv

Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 252 (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport).