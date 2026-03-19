Dove vedere Roma-Bologna di Europa League in tv? Sky o Dazn, orario
Roma-Bologna mette in palio un posto nei quarti di finale di Europa League. All'Olimpico i giallorossi di Gasperini sfidano i rossoblù di Italiano nel ritorno degli ottavi. Chi passa affronterà Aston Villa o Lilla per l'accesso in semifinale. (1-0 in trasferta all'andata per gli inglesi con gol di Watkins) Si torna in campo a distanza di sette giorni dal primo atto della doppia sfida. Si riparte dall'1-1 al Dall'Ara con gol di Bernardeschi e Pellegrini nella ripresa.
Roma-Bologna di Europa League, data e orario
Roma-Bologna è in programma oggi, giovedì 19 marzo, alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma. Il derby italiano è particolarmente atteso anche per capire chi tra Roma e Bologna terrà accesa la fiammella della speranza di un quinto slot per le italiane nella prossima stagione di Champions League, che è ormai una sorta di missione impossibile.
Dove vedere Roma-Bologna di Europa League in diretta tv
Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 252 (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport).
Roma-Bologna, dove vedere la sfida di Europa League in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Roma-Bologna anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gasperini e Italiano
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, El Shaarawy; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Angeliño, Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Zaragoza, Vaz. Allenatore: Gasperini.
Indisponibili: Dybala, Soulé, Dovbyk, Ferguson, Venturino.
Squalificati: -.
Diffidati: Mancini, Celik, Hermoso, N’Dicka, Cristante.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mário, Vitík, Lucumí, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Heggem, Casale, Zortea, Moro, Odgaard, Sohm, Orsolini, Dallinga, Cambiaghi, Dominguez. Allenatore: Italiano.
Indisponibili: Skorupski, De Silvestri, Helland.
Squalificati: Miranda.
Diffidati: Vitik, Bernardeschi.
Roma-Bologna mette in palio un posto nei quarti di finale di Europa League. All'Olimpico i giallorossi di Gasperini sfidano i rossoblù di Italiano nel ritorno degli ottavi. Chi passa affronterà Aston Villa o Lilla per l'accesso in semifinale. (1-0 in trasferta all'andata per gli inglesi con gol di Watkins) Si torna in campo a distanza di sette giorni dal primo atto della doppia sfida. Si riparte dall'1-1 al Dall'Ara con gol di Bernardeschi e Pellegrini nella ripresa.
Roma-Bologna di Europa League, data e orario
Roma-Bologna è in programma oggi, giovedì 19 marzo, alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma. Il derby italiano è particolarmente atteso anche per capire chi tra Roma e Bologna terrà accesa la fiammella della speranza di un quinto slot per le italiane nella prossima stagione di Champions League, che è ormai una sorta di missione impossibile.