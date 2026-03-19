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L'Aston Villa elimina il Lille e vola ai quarti di Europa League League: il tabellone completo© Getty Images

L'Aston Villa elimina il Lille e vola ai quarti di Europa League League: il tabellone completo

Gli inglesi, che si erano già imposti in Francia nella gara d'andata, si qualificano per il prossimo turno

Si sono concluse le gare valevoli per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo la vittoria del Braga, che ha eliminato il Ferencvaros, oggi (giovedì 19 marzo) si sono disputate le altre sette gare di ritorno, che hanno permesso di stilare il tabellone principale della competizione europea. E non sono mancati gol e spettacolo.

Europa League, calendario e risultati

Le qualificate ai quarti di finale

L'Aston Villa ha eliminato il Lille; gli inglesi, che si erano imposti già nella sfida di andata, hanno strappato la qualificazione per i quarti di finale di Europa League, sconfiggendo i francesi per 1-0. Nel prossimo turno affronteranno il Bologna, che ha eliminato la Roma nel derby italiano, terminato ai tempi supplementari. Un altro quarto di finale vedrà affrontarsi il Friburgo (che ha strapazzato il Genk con un sonoro 5-1 in Germania) e il Celta Vigo, che si è imposto sul campo del Lione 2-0. Il Braga se la vedrà con il Betis Siviglia (4-0 al Panathinaikos), mentre il Porto (che ha avuto la meglio sullo Stoccarda) sfiderà gli inglesi del Nottingham Forrest, che ai rigori hanno eliminato i norvegesi del Midtjylland. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Europa League, il tabellone dei quarti di finale

Braga-Betis

Friburgo-Celta Vigo

Porto-Notthingam Forrest

Bologna-Aston Villa

Europa League, quando si giocheranno i quarti di finale

I quarti di finale di Europa League si disputeranno in gare di andata e ritorno, ad eliminazione diretta. I primi match verranno giocati tra l'8 e il 9 aprile, mentre le sfide di ritorno si disputeranno la settimana successiva: il 16 di aprile. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Si sono concluse le gare valevoli per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo la vittoria del Braga, che ha eliminato il Ferencvaros, oggi (giovedì 19 marzo) si sono disputate le altre sette gare di ritorno, che hanno permesso di stilare il tabellone principale della competizione europea. E non sono mancati gol e spettacolo.

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Le qualificate ai quarti di finale

L'Aston Villa ha eliminato il Lille; gli inglesi, che si erano imposti già nella sfida di andata, hanno strappato la qualificazione per i quarti di finale di Europa League, sconfiggendo i francesi per 1-0. Nel prossimo turno affronteranno il Bologna, che ha eliminato la Roma nel derby italiano, terminato ai tempi supplementari. Un altro quarto di finale vedrà affrontarsi il Friburgo (che ha strapazzato il Genk con un sonoro 5-1 in Germania) e il Celta Vigo, che si è imposto sul campo del Lione 2-0. Il Braga se la vedrà con il Betis Siviglia (4-0 al Panathinaikos), mentre il Porto (che ha avuto la meglio sullo Stoccarda) sfiderà gli inglesi del Nottingham Forrest, che ai rigori hanno eliminato i norvegesi del Midtjylland. 

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