Gli arbitri di Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina: le designazioni

A due giorni dal primo round del doppio confronto che vale i quarti di finale di Europa League , la UEFA ha designato lo svizzero Sandro Schärer per la sfida tra Bologna e Aston Villa , in programma giovedì 9 aprile alle ore 21 allo stadio "Renato Dall'Ara". Per quanto concerne l'andata dei quarti di Conference, invece, è il lituano Donatas Rumšas il prescelto per Crystal Palace-Fiorentina , in scena sempre giovedì alle 21.

Bologna-Aston Villa, arbitra lo svizzero Sandro Schärer

Al "Dall'Ara", dove il Bologna di Vincenzo Italiano proverà ad accumulare un primo vantaggio contro l'Aston Villa di Unai Emery, l'arbitro Sandro Schärer sarà coadiuvato dai connazionali Stéphane De Almeida e Jonas Erni, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato ad Anojen Kanagasingam. In sala VAR agiranno Fedayi San e Lukas Fähndrich (AVAR). Classe '88, originario di Schübelbach, il fischietto elvetico arbitra dal 2005 ed è professionista dal 2013. Internazionale dal 2015, vanta ben 180 apparizioni nel massimo campionato svizzero e 27 in Champions League. 35, invece, le presenze in Europa League.

Schärer, i precedenti con le italiane

Precedenti positivi con le squadre italiane in Europa per Sandro Schärer. Nella competizione che vede protagonista il Bologna di Italiano, la Roma ha vinto due volte contro Real Sociedad e Athletic Bilbao con lo svizzero alla direzione di gara. Doppio successo anche per l'Atalanta, vittoriosa contro Olympiacos e Sporting Lisbona sempre in Europa League. Nessun precedente, invece, per Bologna e Aston Villa con il 37enne, che incrocerà per la prima volta emiliani ed inglesi.