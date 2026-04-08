Bologna-Aston Villa, Italiano annuncia due ballottaggi: "Da cosa dipenderanno le scelte di formazione"

Italiano ha poi aggiunto e concluso: "Stiamo vedendo le migliori versioni di Bernardeschi e di Rowe. Stanno bene, stanno veramente iniziando a fare gol con continuità, a essere dentro le partite per lunghi tratti, a dare una grossa mano sia quando abbiamo la palla sia quando non ce l’abbiamo. Sono in grande crescita entrambi, sono contento del fatto che siamo partiti prima di questo tour de force vincendo la partita di campionato perché ci ha dato la possibilità di prepararci bene ed entrambi sono stati protagonisti. Manca Dominguez, ma lì davanti i quattro che abbiamo sono di grande valore e ci sarà bisogno di tutti: come diciamo sempre, partono i primi undici, ma chi subentra e chi va in campo dopo forse può diventare più importante degli altri”.