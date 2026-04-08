Bologna-Aston Villa, Italiano annuncia due ballottaggi: "Da cosa dipenderanno le scelte di formazione"
"Abbiamo il 50% di possibilità di passare. Sarà una partita complicata, ma dobbiamo dimostrare il nostro valore". Così Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Aston Villa in programma domani, giovedì 9 aprile, al Dall'Ara, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Il tecnico dei rossoblù ha spiegato: "Dobbiamo mettere in campo tutto ciò che abbiamo: valore, forza e qualità. L’avversario lo conosciamo, avendolo già affrontato affrontato nella Fase Campionato, ma ogni partita è diversa e va interpretata nel modo giusto. Il confronto si svilupperà nell’arco dei cenottanta minuti. La gara di domani sarà fondamentale perché può indirizzare il ritorno. Abbiamo le capacità per far bene. Dobbiamo sfruttare ogni occasione. Essere tra le migliori otto squadre è motivo di grande orgoglio".
Italiano carica il Bologna in vista dell'Aston Villa: "Può accadere qualsiasi cosa"
Tutto fronto per una nuova sfida nella sfida con Unai Emery: "Quella precedente era nel girone, in partita unica e disputata sul loro campo. Stavolta invece sarà un doppio confronto, dove può accadere qualsiasi cosa. Sappiamo bene quali sono i loro punti di forza e le loro debolezze. Inoltre, li abbiamo affrontati a inizio stagione, mentre adesso siamo nella fase finale. Quindi, il contesto è diverso. Hanno qualità, talento individuale e grande valore: per tenergli testa servirà una prova eccezionale. Di certo, rispetto alle gare passate, questa sarà tutta un’altra storia".
Italiano conta sulla spinta del Dall'Ara per Bologna-Aston Villa: "Ci sarà un'atmosfera importante"
Il Dall'Ara è pronto a spingere il Bologna per colmare un gap tecnico ammesso dallo stesso Italiano: "Ci aspetta un’atmosfera importante, con grande entusiasmo e partecipazione da parte dei tifosi. Deve renderci fieri. Mi auguro che il loro sostegno non venga mai meno, proprio come è successo in momenti difficili, come dopo il rigore fallito da Orsolini contro la Lazio. Sta a noi alimentare la loro passione e la voglia di vincere. Sappiamo che l’Aston Villa ha qualcosa in più rispetto a noi, ed è giusto riconoscerlo, ma con l’appoggio del pubblico possiamo ridurre questa distanza".
Italiano sulla probabile formazione del Bologna contro l'Aston Villa
Capitolo formazione: "Per quanto riguarda la difesa, uno tra Casale ed Heggem affiancherà Lucumì. A centrocampo, invece, uno tra Pobega e Moro farà l’incursore. Chi giocherà dovrà adattarsi alle situazioni che si presenteranno durante la gara. Lo ripeto, conosciamo pregi e difetti dell’avversario: loro hanno tantissime qualità, ma concedono qualche spazio e dovremo approfittarne. Ogni scelta non dipende solo dalle caratteristiche dei singoli, ma anche dalla capacità di leggere e interpretare la partita".
Italiano ha poi aggiunto e concluso: "Stiamo vedendo le migliori versioni di Bernardeschi e di Rowe. Stanno bene, stanno veramente iniziando a fare gol con continuità, a essere dentro le partite per lunghi tratti, a dare una grossa mano sia quando abbiamo la palla sia quando non ce l’abbiamo. Sono in grande crescita entrambi, sono contento del fatto che siamo partiti prima di questo tour de force vincendo la partita di campionato perché ci ha dato la possibilità di prepararci bene ed entrambi sono stati protagonisti. Manca Dominguez, ma lì davanti i quattro che abbiamo sono di grande valore e ci sarà bisogno di tutti: come diciamo sempre, partono i primi undici, ma chi subentra e chi va in campo dopo forse può diventare più importante degli altri”.
"Abbiamo il 50% di possibilità di passare. Sarà una partita complicata, ma dobbiamo dimostrare il nostro valore". Così Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Aston Villa in programma domani, giovedì 9 aprile, al Dall'Ara, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Il tecnico dei rossoblù ha spiegato: "Dobbiamo mettere in campo tutto ciò che abbiamo: valore, forza e qualità. L’avversario lo conosciamo, avendolo già affrontato affrontato nella Fase Campionato, ma ogni partita è diversa e va interpretata nel modo giusto. Il confronto si svilupperà nell’arco dei cenottanta minuti. La gara di domani sarà fondamentale perché può indirizzare il ritorno. Abbiamo le capacità per far bene. Dobbiamo sfruttare ogni occasione. Essere tra le migliori otto squadre è motivo di grande orgoglio".