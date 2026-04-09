Friburgo, vittoria nel segno di Grifo. Pari tra Porto e Nottingham Forest

Dopo l'1-1 tra Braga e Betis, va in archivio anche il resto del programma dell'andata dei quarti di finale della UEFA Europa League . Porto e Nottingham Forest non vanno oltre l'1-1 al "Do Dragao", ma fa tutto la squadra di Farioli . Vittoria rotonda, invece, per il Friburgo , che liquida senza particolari problemi la pratica Celta Vigo . Grande protagonista l'italiano Vincenzo Grifo .

Porto fermato dal Nottingham Forest, ma autogol clamoroso di Martim Fernandes

Partenza sprint del Porto al "Do Dragao", con Moffi che sciupa subito una clamorosa palla gol a tu per tu con Ortega, reattivo nel tuffarsi alla sua destra e nell'intercettare la conclusione dell'attaccante di casa. All'11', i portoghesi raccolgono i frutti dei loro sforzi, finalizzando un'azione fantastica con William Gomes, bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo per il tap-in vincente sul cross di Gabriel Veiga. Passano pochi secondi, però, e il Porto combina la più clamorosa delle "frittate": semplice giro palla difensivo, ma il retropassaggio di Martim Fernandes beffa Diogo Costa e regala il pari agli inglesi. Al 63', episodio al limite nell'area piccola dei lusitani, con Igor Jesus che prima va a contrasto con Diogo Costa e poi deposita in rete il gol del possibile 2-1 del Forest. Per l'arbitro Guida, che aveva lasciato proseguire l'azione come da protocollo, è fallo sul portiere del Porto, rimasto a terra dolorante per un colpo alla testa. La sala Var conferma e si resta sull'1-1. Finisce così: discorso qualificazione rinviato al City Ground.

Friburgo, vittoria nel segno di Vincenzo Grifo: tris al Celta Vigo

A Friburgo, la partita si sblocca in avvio, con il pregevole destro a giro di Vincenzo Grifo, che dal limite dell'area di rigore fulmina Ionut Radu e porta avanti i padroni di casa. Gol bellissimo al 10' ed "Europa-Park Stadion" che può già esplodere di gioia. I tedeschi provano a sfruttare l'inerzia del match e continuano a spingere, raddoppiando al minuto 32 con Niklas Jan Beste, che deve solo spingere in fondo al sacco l'assist di Matanovic, che sceglie perfettamente i tempi dell'inserimento nei 16 metri spagnoli. Nella ripresa, prosegue la serata "no" degli ospiti, troppo morbidi in fase difensiva e mai realmente pericolosi nella metà campo avversaria. Friburgo in controllo e tris che arriva sugli sviluppi del corner calciato dallo stesso Beste, che pesca Ginter nel cuore dell'area di rigore. Colpo di testa vincente, Radu non può nulla ed è 3-0. Qualificazione ipotecata in vista del ritorno.