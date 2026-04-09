Friburgo, vittoria nel segno di Grifo. Pari tra Porto e Nottingham Forest
Dopo l'1-1 tra Braga e Betis, va in archivio anche il resto del programma dell'andata dei quarti di finale della UEFA Europa League. Porto e Nottingham Forest non vanno oltre l'1-1 al "Do Dragao", ma fa tutto la squadra di Farioli. Vittoria rotonda, invece, per il Friburgo, che liquida senza particolari problemi la pratica Celta Vigo. Grande protagonista l'italiano Vincenzo Grifo.
Porto fermato dal Nottingham Forest, ma autogol clamoroso di Martim Fernandes
Partenza sprint del Porto al "Do Dragao", con Moffi che sciupa subito una clamorosa palla gol a tu per tu con Ortega, reattivo nel tuffarsi alla sua destra e nell'intercettare la conclusione dell'attaccante di casa. All'11', i portoghesi raccolgono i frutti dei loro sforzi, finalizzando un'azione fantastica con William Gomes, bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo per il tap-in vincente sul cross di Gabriel Veiga. Passano pochi secondi, però, e il Porto combina la più clamorosa delle "frittate": semplice giro palla difensivo, ma il retropassaggio di Martim Fernandes beffa Diogo Costa e regala il pari agli inglesi. Al 63', episodio al limite nell'area piccola dei lusitani, con Igor Jesus che prima va a contrasto con Diogo Costa e poi deposita in rete il gol del possibile 2-1 del Forest. Per l'arbitro Guida, che aveva lasciato proseguire l'azione come da protocollo, è fallo sul portiere del Porto, rimasto a terra dolorante per un colpo alla testa. La sala Var conferma e si resta sull'1-1. Finisce così: discorso qualificazione rinviato al City Ground.
Friburgo, vittoria nel segno di Vincenzo Grifo: tris al Celta Vigo
A Friburgo, la partita si sblocca in avvio, con il pregevole destro a giro di Vincenzo Grifo, che dal limite dell'area di rigore fulmina Ionut Radu e porta avanti i padroni di casa. Gol bellissimo al 10' ed "Europa-Park Stadion" che può già esplodere di gioia. I tedeschi provano a sfruttare l'inerzia del match e continuano a spingere, raddoppiando al minuto 32 con Niklas Jan Beste, che deve solo spingere in fondo al sacco l'assist di Matanovic, che sceglie perfettamente i tempi dell'inserimento nei 16 metri spagnoli. Nella ripresa, prosegue la serata "no" degli ospiti, troppo morbidi in fase difensiva e mai realmente pericolosi nella metà campo avversaria. Friburgo in controllo e tris che arriva sugli sviluppi del corner calciato dallo stesso Beste, che pesca Ginter nel cuore dell'area di rigore. Colpo di testa vincente, Radu non può nulla ed è 3-0. Qualificazione ipotecata in vista del ritorno.