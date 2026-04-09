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Grande Rowe, orgoglio Bologna. Ma la difesa rossoblù è un disastro

Primo tempo rossoblù (gol annullato a Castro per fuorigioco millimetrico), traversa di Ferguson, ma guastato dall'errore di Ravaglia sfruttato da Konsa. Ripresa: sbagliano Miranda e Heggem, Watkins castiga. L'ex Marsiglia riaccende la speranza, ancora Watkins la spegne di nuovo
Xavier Jacobelli
1 min
TagsBolognaAston VillaEuropa League

Per la quinta volta nella sua storia in lizza nei quarti di finale di una coppa europea, il Bologna ha pagato un pesante pedaggio alla sua disastrosa difesa. Al Dall'Ara, la squadra di Italiano ha perso male la gara d'andata: l'ha giocata bene per larghi tratti, ma è stata imp

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