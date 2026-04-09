Grande Rowe, orgoglio Bologna. Ma la difesa rossoblù è un disastro

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Per la quinta volta nella sua storia in lizza nei quarti di finale di una coppa europea, il Bologna ha pagato un pesante pedaggio alla sua disastrosa difesa. Al Dall'Ara, la squadra di Italiano ha perso male la gara d'andata: l'ha giocata bene per larghi tratti, ma è stata imp
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