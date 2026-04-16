Dove vedere Aston Villa-Bologna in tv? Sky o Dazn, orario

Dopo il 3-1 dell'andata , il Bologna di Vincenzo Italiano è chiamato a un'autentica impresa per ribaltare il doppio vantaggio accumulato dall' Aston Villa di Unai Emery allo stadio "Dall'Ara". Nella splendida cornice del "Villa Park", Bernardeschi e compagni cercheranno di regalare una gioia ai tifosi rossoblù, accorsi in massa a Birmingham per una delle serate più importanti della storia del club emiliano in campo internazionale.

Aston Villa-Bologna, l'orario

Aston Villa-Bologna andrà in scena oggi, giovedì 16 aprile, alle ore 21 al "Villa Park" di Birmingham, stadio che ospita le partite casalinghe della squadra di Unai Emery.

Dove vedere Aston Villa-Bologna in diretta tv

Aston Villa-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Aston Villa-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252.

Aston Villa-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Aston Villa-Bologna anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.