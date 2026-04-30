Semifinali Europa League: il Braga vince e Taylor fa discutere, derby inglese al Nottingham Forest

ROMA - Il primo round delle semifinali di Europa League è andato in archivio con due vittorie: il Nottingham Forest ha avuto la meglio sull' Aston Villa , il Braga sul Friburgo a pochi secondi dalla fine. In entrambi in casi tutto è stato rimandato alle gare di ritorno, in programma il 7 maggio, che decreteranno chi potrà giocare la finalissima di Istanbul, in calendario il prossimo 20 maggio.

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Braga-Friburgo: l'arbitro Taylor fa ancora discutere

Nel mirino finisce ancora una volta l'arbitro Taylor, direttore di gara di Braga-Friburgo. La gara viene sbloccata dalla spaccata in area di Tiknaz, che devia in porta un pallone proveniente dalla destra. Il pari del Friburgo è affidato a Grifo, glaciale nel finalizzare perfettamente un contropiede partito dopo un errore del Braga. Nel finale, a pochi secondi dalla fine del recupero, Dorgeles firma la rete che vale il 2-1 e il vantaggio in vista della sfida di ritorno. Nel mezzo, però, c'è la svista di Taylor, che si perde una trattenuta in area ed è costretto ad assegnare il rigore al Var, poi fallito da Zalazar sul finire del primo tempo.

Braga-Friburgo x-x: cronaca, statistiche e tabellino

Nottingham Forest-Aston Villa 1-0

A decidere il derby inglese tra il Nottingham Forest e l'Aston Villa è il rigore segnato dal 34enne Wood, appena tornato dall'infortunio. L'attaccante neozelandese è rimasto freddissimo dal dischetto battendo con un destro all'incrocio Dibu Martinez. Tra sette giorni il ritorno in cui la formazione di Emery proverà a ribaltare tutto.

Nottingham Forest-Aston Villa x-x: cronaca, statistiche e tabellino