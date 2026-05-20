Il principe William sempre più scatenato per il suo Aston Villa: l'esultanza reale per la vittoria dell'Europa League

Compostezza e nobiltà? Niente fa fare. Ancora una volta. Già, anche stasera il principe William è stato semplicemente un tifoso dell’Aston Villa. Sugli spalti del Besiktas Park di Istanbul, il principe ha vissuto con trasporto la finale di Europa League contro il Friburgo, travolto con un secco 3-0. Le telecamere lo hanno pizzicato mentre esplodeva di gioia dopo un gol della sua squadra del cuore: sguardo che cambia, urla e abbracci con i tifosi accanto a lui. Questa esultanza è diventata subito virale sui social.