Il principe William sempre più scatenato per il suo Aston Villa: l'esultanza reale per la vittoria dell'Europa League
Compostezza e nobiltà? Niente fa fare. Ancora una volta. Già, anche stasera il principe William è stato semplicemente un tifoso dell’Aston Villa. Sugli spalti del Besiktas Park di Istanbul, il principe ha vissuto con trasporto la finale di Europa League contro il Friburgo, travolto con un secco 3-0. Le telecamere lo hanno pizzicato mentre esplodeva di gioia dopo un gol della sua squadra del cuore: sguardo che cambia, urla e abbracci con i tifosi accanto a lui. Questa esultanza è diventata subito virale sui social.
William e la passione per l'Aston Villa
Il legame tra William e il club di Birmingham è noto da tempo. Il principe ha raccontato più volte di aver scelto di tifare Aston Villa da ragazzo per distinguersi dai compagni di scuola, quasi tutti sostenitori delle potenze della Premier League.
Negli anni il principe è diventato uno dei fan più celebri dei Villans, presenza fissa nelle grandi occasioni europee e non solo. Logicamente non poteva mancare in una nottata del genere, culminata con un successo rotondo al gusto di storia e una coppa da riportare a casa.