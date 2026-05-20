Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 20 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il principe William sempre più scatenato per il suo Aston Villa: l'esultanza reale per la vittoria dell'Europa League

C'era un tifoso speciale in tribuna per la finalissima contro il Friburgo: i dettagli
2 min
TagsWilliamAston Villa

Compostezza e nobiltà? Niente fa fare. Ancora una volta. Già, anche stasera il principe William è stato semplicemente un tifoso dell’Aston Villa. Sugli spalti del Besiktas Park di Istanbul, il principe ha vissuto con trasporto la finale di Europa League contro il Friburgo, travolto con un secco 3-0. Le telecamere lo hanno pizzicato mentre esplodeva di gioia dopo un gol della sua squadra del cuore: sguardo che cambia, urla e abbracci con i tifosi accanto a lui. Questa esultanza è diventata subito virale sui social.

William e la passione per l'Aston Villa 

Il legame tra William e il club di Birmingham è noto da tempo. Il principe ha raccontato più volte di aver scelto di tifare Aston Villa da ragazzo per distinguersi dai compagni di scuola, quasi tutti sostenitori delle potenze della Premier League.

Negli anni il principe è diventato uno dei fan più celebri dei Villans, presenza fissa nelle grandi occasioni europee e non solo. Logicamente non poteva mancare in una nottata del genere, culminata con un successo rotondo al gusto di storia e una coppa da riportare a casa.  

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Montella in ansia per YildizTris Aston Villa in finale

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS