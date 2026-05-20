Friburgo-Aston Villa diretta Europa League: segui la finale di oggi LIVE

Sta per calare il sipario sulle competizioni europee e si parte con la finale di Europa League che vedrà oggi (mercoledì 20 maggio) sfidarsi il Friburgo e l'Aston Villa . Fischio d'inizio alle ore 21 per scoprire chi tra i tedeschi, con l'italiano Vincenzo Grifo , e gli inglesi, che hanno in rosa tanti ex Serie A tra cui Douglas Luiz , Abraham e Bailey , alzerà il trofeo e conquisterà l'accesso diretto alla prossima edizione della Champions League. Segui la finale in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

20:05

+++ Friburgo-Aston Villa, le formazioni ufficiali +++

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Höfler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanović. Allenatore: Julian Schuster.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins. Allenatore: Unai Emery.

20:00

Come vedere Friburgo-Aston Villa in tv o streaming

Tutte le informazioni sulla finale di Europa League ad un'ora dal fischio d'inizio. LEGGI QUI

19:50

L'Aston Villa guidato dallo specialista dell'Europa League: Unai Emery

L'Aston Villa torna a giocarsi un trofeo UEFA per la prima volta da quando vinse la Coppa dei Campioni 1981/82. Alla sua guida c'è uno specialista dell'Europa League, il tecnico spagnolo Unai Emery che ha già conquistato questa competizione quattro volte (Siviglia nel 2013/14, 2014/15 e 2015/1 e Villarreal nel 2020/21), più una finale persa con l’Arsenal nel 2018/19.

19:45

Il Friburgo è già nella storia: prima finale europea della sua storia

Comunque andrà, sarà una notte da ricordare per il Friburgo: con Julian Schuster in panchina ha raggiunto la prima finale europea della sua storia.

19:40

Friburgo-Aston Villa, una sfida inedita come finale di Europa League

Tra Friburgo e Aston Villa non ci sono precedenti: sarà la prima volta che una finale di Europa League viene disputata tra due squadre che si affrontano per la prima volta a partire dalla stagione 2019/20, quando il Siviglia vinse 3-2 contro l'Inter.

19:35

Le probabili formazioni di Friburgo e Aston Villa

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienahrt, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. Allenatore: Schüster.

A disposizione: Müller, Huth, Jung, Günter, Makengo, Ogbus, Scherhant, Höler, Irié, Philipp, Steinmann, Tarnutzer.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. Allenatore: Emery.

A disposizione: Bizot, Wright, Lindelöf, Mings, Garcia, Maatsen, Bogarde, Sancho, Douglas Luiz, Elliott, Abraham, Bailey.

19:30

Friburgo-Aston Villa, è il giorno della finale di Europa League

Novanta minuti, più eventuali supplementari e rigori, per avere il verdetto decisivo: Friburgo e Aston Villa si sfidano ad Istanbul nella finale di Europa League. Aggiornamenti, notizie e cronaca della partita in tempo reale sul corrieredellosport.it

Besiktas Park - Istanbul