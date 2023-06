Diretta Europei U21, Francia-Italia LIVE: segui la partita

CLUJ (Romania) - Sarà un battesimo di fuoco per l' Italia di Nicolato , che esordisce negli Europei Under 21 contro la Francia di Ripoll. Alle 20.45 il fischio d'inizio del match, contro un avversario forte, ma da affrontare a testa alta. La sfida va in scena alla Cluj Arena, davanti a circa 14.000 spettatori.

20:46

Calcio d'inizio

1' E' iniziata la partita! Italia subito in avanti

20:42

Squadre in campo: gli inni nazionali

Italia e Francia hanno fatto il loro ingresso in campo alla Cluj Arena: è il momento degli inni nazionali

20:25

Italia e Francia imbattute

Italia e Francia sono due delle sei squadre imbattute nelle qualificazioni agli Europei Under 21 2023, insieme a Portogallo, Olanda, Belgio e Spagna. Gli Azzurrini nel loro percorso hanno conquistato 7 vittorie e 3 pareggi, mentre nel loro percorso della fase a gironi i transalpini hanno ottenuto 8 successi e due pareggi.

20:15

Tonali, l’assistman di Champions

Sandro Tonali è il giocatore che ha creato il maggior numero di chiare occasioni da gol (nove) per i compagni nella Champions League 2022/23.

20:05

Il pericolo Wahi

Elye Wahi è il calciatore più giovane ad aver segnato almeno 15 gol nei maggiori cinque campionati europei realizzando 19 reti con il Montpellier nella stagione 2022/23.

19:55

Il muro Carnesecchi

Il portiere azzurro Marco Carnesecchi è il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate (88) nel 2023 nei maggiori cinque campionati europei.

19:45

Tre confronti nella fase finale

Italia e Francia si sono affrontate in tre edizioni degli Europei Under 21. La squadra transalpina ha eliminato gli Azzurrini nei quarti di finale del 1988 (tra andata e ritorno), mentre gli italiani vinsero in semifinale nel 1994 (5-3 ai rigori) e riuscirono a ripetersi anche nella semifinale successiva (1996) vincendo per 1-0 grazie a una rete di Francesco Totti.

19:35

Le formazioni ufficiali

FRANCIA (4-2-3-1): Chevalier; Kalulu, Badé, Lukeba, Larouci; Koné, Caqueret; Thuram, Barcola, Kalimuendo; Gouiri. All. Ripoll

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Rovella, Ricci, Tonali, Udogie; Pellegri, Cambiaghi. All. Nicolato

Arbitro: Lindhout (Ola)

19:28

Europei Under 21, l'Italia si prepara per l'esordio

Tra poco più di un'ora l'Italia di Nicolato scenderà in campo per il match d'esordio negli Europei Under 21 in corso in Romania e Moldavia. A Cluj gli azzurrini sfidano la Francia.

Cluj Arena di Cluj (Romania)