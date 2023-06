Italia Under 21, Tonali uomo assist: la statistica che fa impressione

Chiamatelo pure super uomo assist. Con il passaggio vincente per il gol Pirola , grazie al quale l' Italia Under 21 ha aperto le danze pochi minuti fa contro la Svizzera nella seconda giornata del Gruppo D degli Europei, Sandro Tonali ha aggiornato una statistica che fa davvero impressione.

Italia Under 21, Tonali da record: ecco la statistica degli assist

Sandro Tonali è l'uomo degli assist vincenti. Come riporta Opta, l'omai ex centrocampista del Milan, fresco di passaggio al Newcastle, ha fornito 6 assist vincenti nelle sue ultime 6 partite giocate con la maglia dell'Italia Under 21. Con l'assist fornito a Pirola per il vantaggio azzurro contro la Svizzera, Tonali è già a quota 2 in questi Europei. Cinque dei sei assist dell'ex rossonero sono arrivati su palla inattiva. Un vero e proprio specialista.