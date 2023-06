Milan, fissate le visite mediche di Tonali con il Newcastle

Gli ultimi dettagli, prima delle visite mediche e le firme su tutti i documenti. Il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle è virtualmente concluso, mancano soltanto alcuni passaggi e step formali per la definizione di un affare monstre e che permetterà al Milan di incassare 70 milioni più 10 di bonus. Nel frattempo arrivano le prime indicazioni sulle visite mediche del centrocampista, al quale è stato garantito un contratto da 8 milioni di euro a stagione con bonus. Già nelle prossime ore lo staff medico del Newcastle dovrebbe infatti recarsi in Romania, nel ritiro dell’Under 21, per far sostenere al giocatore una prima parte dei controlli in programma domani e forse spalmati su due giorni.