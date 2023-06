Europei U21, Georgia avanti pure senza Kvara. Out Belgio e Olanda

Sorpresa Georgia. Nonostante l’assenza di Kvara, stella del Napoli ed eroe di una nazione intera, la baby nazionale allenata da Scanadze fa la voce grossa chiudendo il girone A al primo posto solitario e da imbattuta. Decisivo l’1-1 maturato contro l’Olanda, che è stata eliminata al pari del Belgio: Davitashvili porta avanti i suoi, ma Taylor, stellina dell’Ajax, risponde sotto porta. Da segnalare che nel primo tempo la partita è stata interrotta per qualche minuto per una invasione di campo di un cane, poi portato via dal rettangolo verde dagli steward in braccio. Nello stesso raggruppamento stacca il pass anche il Portogallo, secondo, che batte il Belgio per 2-1: a segno Neves e Dantas sui titoli di coda.