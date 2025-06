Europei U21, Danimarca-Francia: dove vederla in tv, orario e formazioni

Dopo le vittorie di Inghilterra e Olanda, che hanno eliminato rispettivamente la Spagna e il Portogallo, vanno avanti i quarti di finale degli Europei under-21. In attesa della sfida dell'Italia di Nunziata contro la Germania, prima avrà luogo la partita tra la Danimarca e la Francia. Le vincenti dei due confronti si sfideranno in semifinale.

Europei U21, l'orario di Danimarca-Francia Danimarca U21-Francia U21 andrà in scena oggi, domenica 22 giugno, alle ore 18 alla "Tartan Arena" di Presov. Europei U21, dove vedere Danimarca-Francia in diretta tv In Italia, la sfida tra Danimarca U21 e Francia U21 non sarà possibile guardarla perché non sarà trasmessa da alcuna emittente. Europei U21, dove vedere Danimarca-Francia in streaming Così come la diretta, non è previsto neanche alcun servizio streaming in Italia per poter seguire la partita. Potrete seguire la partita dell'Italia U21 anche su Il Corrriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

