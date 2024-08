Dybala lascia il Fantacalcio®? De Rossi cambia rigorista alla Roma

Il post social nella notte potrebbe preludere a un addio amaro. Chissà se quella a Cagliari, in cui ha dato come al solito lampi di grande classe, è stata l'ultima partita di Paulo Dybala con la Roma, sempre più vicino all'Arabia. Con la Joya via dall'Italia, l'interrogativo dei fantallenatori è il seguente: chi De Rossi designerà come nuovo primo rigorista? ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!