Fantacup, Dovbyk rigorista e bomber: perché conviene prenderlo al Fantacalcio®

L'attesa e poi l'esplosione di gioia, Artem Dovbyk è il nuovo attaccante della Roma di De Rossi , il centravanti tanto aspettato dai tifosi giallorossi, che adesso potranno goderselo non solo in campo ma anche al Fantacup, il nuovo gioco del Fanta . E allora scopriamo meglio chi è il gigante ucraino: caratteristiche fisiche, tecniche, numeri, quotazione e ruolo, tutto sul nome che potrebbe sovvertire gli equilibri della vostra rosa.

Dovbyk, gol e rigori: un nome da Fanta

Dovbyk è già presente nel listone Fantacup, dove potete trovare tutti i calciatori della nuova Serie A 2024-2025. L'attaccante ucraino, mancino, è un'ariete d'area di rigore (alto 189 cm), una punta centrale molto abile nel gioco aereo e in quello palla a terra. Lo dimostrano i numeri della scorsa stagione al Girona, in Liga: 25 gol e 10 assist in 41 partite, contando tutte le competizioni. A Roma arriva per giocare da titolare e si candida come rigorista: in carriera ha realizzato 22 tiri dal dischetto e ne ha sbagliati 5. La sua quotazione di partenza all'interno di Fantacup è di 32 crediti: è il quinto attaccante più costoso dopo Lautaro, Vlahovic, Osimhen e Dybala. Se vuoi Dovbyk nella tua rosa, ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!