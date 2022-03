Shakira spiega perché non vuole sposare Gerard Piqué

Shakira e Gerard Piqué formano una delle coppie più solide e affiatate del mondo dello showbiz internazionale. Stanno insieme da dodici anni e hanno due figli, Milan e Sasha. Una relazione solida, duratura, che non è stata però ancora "ufficializzata" con un matrimonio. "Non voglio che mi veda come sua moglie, ma più come la sua ragazza. Come un frutto proibito. Preferisco tenerlo sull'attenti e pensare che tutto sia possibile a seconda del suo comportamento", ha spiegato la cantante colombiana in un'intervista rilasciata a Planet Weird.

Shakira e Piqué non si sposano

Shakira ha inoltre ammesso di essere davvero spaventata al pensiero del matrimonio e che il bianco non è un colore che le sta particolarmente bene. La 45enne ha rivelato di trovarsi molto bene a Barcellona: qui si è trasferita per amore del difensore. Un giorno, però, spera di rientrare in pianta stabile a Miami, dove deve recarsi spesso per motivi di lavoro. Lavoro che dopo la nascita del primogenito Milan Shakira voleva abbandonare: è tornata in sala di registrazione grazie a Piqué, che l'ha spronata e incoraggiata a non mettere da parte la sua passione per la musica.