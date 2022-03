Shakira svela il motivo per cui litiga sempre con Piqué

Anche le coppie famose litigano e pure spesso. In una recente intervista Shakira ha confidato che litiga parecchie volte con il compagno Gerard Piqué a causa della loro diversa educazione. Lei colombiana, lui spagnolo, si sono conosciuti e innamorati nel 2010 durante i Mondiali in Sudafrica . "Il mio povero marito, fidanzato, padre dei miei figli è costretto ad aspettarmi a lungo", ha confidato divertita la popstar al podcast Planet Weirdo.

Gli scontri tra Shakira e Piqué

"Litighiamo perché io sono sempre in ritardo mentre lui è puntuale, molto rigido", ha aggiunto Shakira, che ha dato la colpa al suo impegno nel mondo della musica che l'assorbe parecchio. "Ho sempre lavorato. Sabato, domenica o lunedi per me fa lo stesso. Ho perso completamente la nozione del tempo", ha spiegato. Insieme dal 2010 la coppia non è ancora convolata a nozze nonostante la nascita dei figli Milan e Sasha.