L'ex bodyguard di Wanda Nara rivela: "Quella volta soli in ascensore..."

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Dopo le indiscrezioni sul presunto tradimento di Wanda Nara a Mauro Icardi con il bodyguard di lei, proprio Augustin "Longa" Longueira torna a riaccendere il gossip dell'anno, intervenendo alla trasmissione televisiva argentina "Socios del espectàculo" e confermando con il "linguaggio del corpo" se non altro i suoi sentimenti nei confronti della moglie dell'ex bomber dell'Inter, attualmente in forza al PSG: "Wanda è una donna molto attraente e confesso che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di diverso con lei" ha ammesso la guardia del corpo, che ha poi ricordato, arrossendo visibilmente, "le due volte che siamo stati soli, in particolare in ascensore, sono stati minuti lunghissimi...". Ma secondo la giuria del programma, lui sarebbe ancora perdutamente innamorato.